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Герань цветет до глубокой зимы: насыпьте дрожжи в грунт — разрастется до потолка

Герань — это популярное комнатное растение, которое радует глаз яркими цветами и пышной зеленью.

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Источник: Соцсети блогера natalia_pelargonia1011

Однако иногда она может перестать цвести или вовсе начинает чахнуть. Один из секретов для пышного цветения и активного роста герани — использование обычных дрожжей в качестве подкормки.

Ингредиенты:

  • 10 г сухих дрожжей;
  • 1 литр теплой воды;
  • 1 чайная ложка сахара.

Дрожжи — это живой продукт, содержащий множество полезных микроорганизмов, которые благоприятно воздействуют на рост растений. Основные элементы, которые они содержат, — витамины группы B, азот, калий и фосфор — стимулируют корнеобразование и помогают растению усваивать питательные вещества из почвы. Эти компоненты не только усиливают развитие герани, но и ускоряют ее рост, обеспечивая обильное цветение даже в зимние месяцы.

Способ приготовления:

  • растворите дрожжи и сахар в теплой воде;
  • оставьте раствор на несколько часов для активации дрожжей;
  • разбавьте полученную смесь в соотношении 1:5 водой перед поливом;
  • поливайте герань таким раствором один раз в 3−4 недели. Особенно это важно осенью, когда растение нуждается в дополнительной поддержке для подготовки к зимнему сезону.

Преимущества дрожжевой подкормки:

1. Дрожжи стимулируют активное развитие корневой системы, что помогает герани быстрее разрастаться и лучше переносить стрессовые периоды, включая осенне-зимний сезон.

2. Подкормка способствует формированию бутонов и делает цветы более яркими и насыщенными.

3. Растения, получающие регулярную подкормку дрожжами, лучше справляются с болезнями и менее подвержены атакам вредителей.

4. Дрожжи являются доступным средством, которое можно найти практически в любом магазине, и стоят они гораздо дешевле специализированных удобрений.