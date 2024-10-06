Герань цветет до глубокой зимы: насыпьте дрожжи в грунт — разрастется до потолка

Однако иногда она может перестать цвести или вовсе начинает чахнуть. Один из секретов для пышного цветения и активного роста герани — использование обычных дрожжей в качестве подкормки.
Ингредиенты:
- 10 г сухих дрожжей;
- 1 литр теплой воды;
- 1 чайная ложка сахара.
Дрожжи — это живой продукт, содержащий множество полезных микроорганизмов, которые благоприятно воздействуют на рост растений. Основные элементы, которые они содержат, — витамины группы B, азот, калий и фосфор — стимулируют корнеобразование и помогают растению усваивать питательные вещества из почвы. Эти компоненты не только усиливают развитие герани, но и ускоряют ее рост, обеспечивая обильное цветение даже в зимние месяцы.
Способ приготовления:
- растворите дрожжи и сахар в теплой воде;
- оставьте раствор на несколько часов для активации дрожжей;
- разбавьте полученную смесь в соотношении 1:5 водой перед поливом;
- поливайте герань таким раствором один раз в 3−4 недели. Особенно это важно осенью, когда растение нуждается в дополнительной поддержке для подготовки к зимнему сезону.
Преимущества дрожжевой подкормки:
1. Дрожжи стимулируют активное развитие корневой системы, что помогает герани быстрее разрастаться и лучше переносить стрессовые периоды, включая осенне-зимний сезон.
2. Подкормка способствует формированию бутонов и делает цветы более яркими и насыщенными.
3. Растения, получающие регулярную подкормку дрожжами, лучше справляются с болезнями и менее подвержены атакам вредителей.
4. Дрожжи являются доступным средством, которое можно найти практически в любом магазине, и стоят они гораздо дешевле специализированных удобрений.