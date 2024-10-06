Герань цветет до глубокой зимы: насыпьте дрожжи в грунт — разрастется до потолка

Дрожжи — это живой продукт, содержащий множество полезных микроорганизмов, которые благоприятно воздействуют на рост растений. Основные элементы, которые они содержат, — витамины группы B, азот, калий и фосфор — стимулируют корнеобразование и помогают растению усваивать питательные вещества из почвы. Эти компоненты не только усиливают развитие герани, но и ускоряют ее рост, обеспечивая обильное цветение даже в зимние месяцы.