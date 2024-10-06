Циклон «Кассандра» обрушит на Москву рекордные ливни и грозы: Три ведра воды на квадратный метр

В ночь на понедельник — от 5 до 25 мм осадков, в зависимости от района. Днём 7 октября, по расчётам центра погоды «Фобос», ещё 4 — 4,5 мм. То есть за сутки Москве может достаться 28 — 29 мм осадков, почти по три ведра воды на каждый квадратный метр! До сих пор самым мокрым в истории наблюдений за погодой считается 7 октября 2003 года, когда в столице выпало 23,2 мм влаги, напоминают в «Фобосе». Сейчас рекорд может быть перекрыт,