Циклон «Кассандра» обрушит на Москву рекордные ливни и грозы: Три ведра воды на квадратный метр

На Москву и Московскую область идёт мощный циклон с рекордными дождями и даже грозами — что редкость для октября. Синоптики предупредили о ненастье, пик его придётся на понедельник, 7 октября.
Циклон «курортный», закрутился над Средиземным морем и получил в Европе имя «Кассандра».
— Южный циклон, сформировавшийся над акваторией Средиземного моря, зальет дождями территорию от Черного моря до средней полосы, — говорит главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В воскресенье ненастье накрыло — или накроет в ближайшее время — южные регионы России, в том числе Крым и Краснодарский край, а также Черноземье.
В Москве и Подмосковье, как и в соседних регионах Центрального федерального округа, пик стихии ожидается вечером в воскресенье, после 21 часа, и в ночь на понедельник, 7 октября. Не прекратятся осадки и в понедельник днём. Дождь может стать рекордным для этой даты за всю историю метеонаблюдений!
Сыро будет и во вторник в течение всех суток. Хотя дожди уже станут не столь интенсивными.
Сколько воды выльется на столицу и область за два с лишним дня осеннего ненастья?
В ночь на понедельник — от 5 до 25 мм осадков, в зависимости от района. Днём 7 октября, по расчётам центра погоды «Фобос», ещё 4 — 4,5 мм. То есть за сутки Москве может достаться 28 — 29 мм осадков, почти по три ведра воды на каждый квадратный метр! До сих пор самым мокрым в истории наблюдений за погодой считается 7 октября 2003 года, когда в столице выпало 23,2 мм влаги, напоминают в «Фобосе». Сейчас рекорд может быть перекрыт,
Во вторник, 8 октября, накапает ещё 5,5 — 6 мм, и совсем немного, меньше 1 мм, добавится в ночь на среду. Таким образом с вечера воскресенья до до утра среды «Кассандра» выльет на Москву около 35 мм воды. Половина месячной нормы за два с половиной дня! Обычно за весь октябрь выпадает 70 мм осадков.
Что с температурой? Ночь на понедельник будет сравнительно тёплой, +9…+11 градусов (а минувшей ночью, на 6 октября, в Подмосковье отмечались заморозки). Днём +16…+18 градусов, по области даже до +19, прогнозируют в Гидрометцентре России. А это на 5 — 6 градусов выше климатической нормы. Таким образом проявит себя тёплый атмосферный фронт средиземноморского циклона.
Мало того — в ночь на вторник могут прогреметь грозы, о них предупреждают и специалисты центра «Фобос», и европейские синоптики. Для октября это явление редкое, гром и молнии в середине осени случаются раз в 3 — 4 года.
Во вторник, 8 октября, ночью +10…+12 градусов, днём заметно прохладнее, чем накануне, +10…+15.
В среду, 9 октября, резко похолодает, предупреждают в Гидрометцентре — под утро +1…+6, днем всего +3…+8 градусов.