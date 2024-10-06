В ООН предупредили о риске появления пустынь в Южной Европе

Он подчеркнул, что в случае глобального потепления во многих странах может установиться жаркий и влажный климат, что приведет к трудностям ведения ряда видов экономической деятельности. По мнению Ски, глобального потепления на три градуса по Цельсию стоит ожидать уже к 2100 году.