Вильфанд: уже 45% территории РФ покрыто снегом

По словам метеоролога, во второй половине недели будет в снегу вся Якутия, Амурская область, восточная половина Забайкальского края. «Примерно 70% Сибирского федерального округа тоже будет в снегу. Исключение будут составлять только самые юго-западные районы: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области. А во всем Красноярском крае, в Иркутской области, Хакасии, Тыве, везде уже будет лежать снег», — заметил Вильфанд.