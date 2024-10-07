На Земле началась магнитная буря

«В середине ночи, в 2 часа 52 минуты по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, всё же достиг отметки в 5 единиц, что соответствует началу слабой магнитной бури класса G1. По уточнённым прогнозам, магнитная буря, с перерывами, завершится во второй половине сегодняшнего дня, после 15 часов», — написал Леус.