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На Земле началась магнитная буря

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Слабая магнитная буря началась на Земле в понедельник ночью, она закончится во второй половине дня, ее максимальная интенсивность будет колебаться между слабой и средней, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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Источник: NASA

Он рассказал, что магнитная буря, начала которой все международные прогностические центры ожидали ещё поздним вечером в четверг, началась лишь минувшей ночью.

«В середине ночи, в 2 часа 52 минуты по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, всё же достиг отметки в 5 единиц, что соответствует началу слабой магнитной бури класса G1. По уточнённым прогнозам, магнитная буря, с перерывами, завершится во второй половине сегодняшнего дня, после 15 часов», — написал Леус.

Он добавил, что максимальная интенсивность магнитной бури будет колебаться в диапазоне между слабой и средней.

«Скорее всего, причиной данной магнитной бури стали остатки облака солнечного вещества, выброшенного нашим светилом во время самой сильной вспышки нынешнего солнечного цикла, произошедшей 3 октября», — пояснил специалист.