Разложите банановую кожуру под корень: фикус поразит ярким цветением — схема подкормки

Однако для того, чтобы он был здоровым и красивым, ему требуется правильный уход, в том числе и подкормка. Одна из наиболее эффективных и при этом натуральных — банановая кожура. Этот природный ингредиент содержит важные микроэлементы, которые благотворно влияют на рост и здоровье растения.
Преимущества:
- калий: помогает фикусу справляться с нагрузками, укрепляет иммунитет и стимулирует цветение.
- фосфор: необходим для укрепления корней и улучшения качества цветения.
- кальций: способствует развитию клеточных стенок, делая растение крепче.
- магний: поддерживает фотосинтез, что особенно важно в условиях недостатка солнечного света зимой.
Схема подкормки:
1. Используйте свежую банановую кожуру. Вымойте её тщательно, чтобы удалить остатки химикатов с поверхности.
2. Нарежьте кожуру на мелкие кусочки или измельчите в блендере до состояния пюре. Это ускорит разложение и впитывание полезных веществ растением.
3. Выложите измельчённую кожуру под корни фикуса, слегка перемешав её с верхним слоем грунта. Подкормку лучше проводить раз в две недели. Важно: не кладите слишком много кожуры, чтобы избежать переувлажнения и возможного гниения.
4. После внесения кожуры полейте растение тёплой водой. Это поможет активировать процесс разложения органики и её всасывания в почву.
5. Для длительной подкормки вы можете заранее приготовить компост из банановой кожуры. Для этого кожуру нужно высушить, а затем измельчить в порошок. Такой компост можно добавлять в грунт при пересадке фикуса или в период активного роста весной.