Разложите банановую кожуру под корень: фикус поразит ярким цветением — схема подкормки

Однако для того, чтобы он был здоровым и красивым, ему требуется правильный уход, в том числе и подкормка. Одна из наиболее эффективных и при этом натуральных — банановая кожура. Этот природный ингредиент содержит важные микроэлементы, которые благотворно влияют на рост и здоровье растения.