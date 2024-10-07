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Разложите банановую кожуру под корень: фикус поразит ярким цветением — схема подкормки

Фикусы — это популярные комнатные растения, которые радуют глаз своей зеленью и могут стать настоящим украшением любого дома.

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Источник: SevastopolMedia.ru

Однако для того, чтобы он был здоровым и красивым, ему требуется правильный уход, в том числе и подкормка. Одна из наиболее эффективных и при этом натуральных — банановая кожура. Этот природный ингредиент содержит важные микроэлементы, которые благотворно влияют на рост и здоровье растения.

Преимущества:

  • калий: помогает фикусу справляться с нагрузками, укрепляет иммунитет и стимулирует цветение.
  • фосфор: необходим для укрепления корней и улучшения качества цветения.
  • кальций: способствует развитию клеточных стенок, делая растение крепче.
  • магний: поддерживает фотосинтез, что особенно важно в условиях недостатка солнечного света зимой.

Схема подкормки:

1. Используйте свежую банановую кожуру. Вымойте её тщательно, чтобы удалить остатки химикатов с поверхности.

2. Нарежьте кожуру на мелкие кусочки или измельчите в блендере до состояния пюре. Это ускорит разложение и впитывание полезных веществ растением.

3. Выложите измельчённую кожуру под корни фикуса, слегка перемешав её с верхним слоем грунта. Подкормку лучше проводить раз в две недели. Важно: не кладите слишком много кожуры, чтобы избежать переувлажнения и возможного гниения.

4. После внесения кожуры полейте растение тёплой водой. Это поможет активировать процесс разложения органики и её всасывания в почву.

5. Для длительной подкормки вы можете заранее приготовить компост из банановой кожуры. Для этого кожуру нужно высушить, а затем измельчить в порошок. Такой компост можно добавлять в грунт при пересадке фикуса или в период активного роста весной.