Климат изменился. Можно ли на самом деле сажать чеснок на Покров

В нашу редакцию поступил вопрос от читателя — нужно ли на самом деле сажать озимый чеснок на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, как делали ранее наши предки? Климат меняется и, вместе с ним, меняются условия.
Овощевод со стажем, ландшафтный дизайнер Ольга Черноусова считает, что заданный читателем вопрос крайне актуален. Действительно, по ее словам, климат за последние десятилетия существенно изменился в сторону потепления. И это следует учитывать при посадке различных культур. Особенно если это подзимние посевы.
"Начиная примерно с 2000 года, я стала сажать чеснок, а также другие луковичные значительно позднее общепринятых для нашей местности сроков.
Ориентироваться здесь нужно по погоде, а не на календарные даты и старые приметы. Высаживать озимый чеснок следует примерно за 3 недели до начала заморозков. Под заморозками мы понимаем не единичные, после которых снова наступает потепление, а постоянное снижение температуры: ночью около нуля или чуть ниже, а днём плюс 5−7 градусов.
Вот до наступления такой погоды и отсчитываем три недели. Ориентироваться тут можно на прогноз погоды, хоть он и не дает полной гарантии.
А после наступления устойчивых температур до минус четырех градусов ночью чеснок лучше присыпать хвойным и листовым опадом, ботвой овощей с огорода и поверх положить ветки, чтобы задерживался снег.
Сейчас даже в центральной полосе и на севере случаются оттепели по неделе. Поэтому надо прикрыть промерзшую землю, чтобы она не оттаяла.
Лично я уже давно озимый чеснок сажаю в 20 числах ноября, а другие луковичные могу и в конце декабря".
Всё зависит от погоды, никакие старые приметы не работают. Все сильно изменилось за последний десяток лет. В этом году надо быть очень внимательными к прогнозу, так как может после лета сразу наступить зима. Так что грядка должна быть готова к посадке уже с выкопанными бороздками под посадку озимого чеснока.
Возможно, придётся дачникам в срочном порядке из городов ехать среди недели и спешно высаживать зубки озимого чеснока, а также семена подзимнего лука, моркови салатов и других овощей, которые принято сеять под зиму. Потому что снег и мороз могут сразу появиться и остаться. Но даже если упустите срок, посадки можно будет провести во время зимних оттепелей.