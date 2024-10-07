Климат изменился. Можно ли на самом деле сажать чеснок на Покров

Всё зависит от погоды, никакие старые приметы не работают. Все сильно изменилось за последний десяток лет. В этом году надо быть очень внимательными к прогнозу, так как может после лета сразу наступить зима. Так что грядка должна быть готова к посадке уже с выкопанными бороздками под посадку озимого чеснока.