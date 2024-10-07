Пересадка пионов: секреты возрождения цветочной аристократии

Регулярно поливайте пересаженные пионы, не допуская пересыхания почвы. В первые две недели после пересадки полив должен быть более частым — два или три раза в неделю, особенно если стоит сухая погода. Затем его можно сократить до одного или двух раз в неделю в зависимости от погодных условий. Важно не допускать как пересыхания, так и застоя воды. Полив лучше проводить утром или вечером, избегая попадания воды на листья.