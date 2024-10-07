Народные приметы на 8 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Также в день Сергея Капустника запрещалось есть бульон из старой курицы. Говорилось, что тех, кто ослушается, якобы ждут серьезные болезни. В этот день не ели яйца. По одному из поверий, в этот день не стоит есть куриное мясо. Впрочем, современные диетологи считают, что оно очень полезно. Так, оно может помочь в борьбе с депрессией.