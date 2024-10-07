Олбани
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Народные приметы на 8 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

На Руси существовало множество предписаний, обычаев и примет на 8 октября. Например, в этот день старались проявлять доброту. Рассказываем, с чем это связано и какие существуют народные приметы на 8 октября в 2024 году.

Айгуль Сабитова
Автор Погода Mail
Сейчас в Олбани: +17° 6 м/с 77% 749 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

Эта дата отмечена в народном календаре как Сергей Капустник, так как именно в это время начинали заготавливать капусту на зиму. Женщины знали, что делать это нужно с первыми заморозками, иначе продукт может испортиться. Второе название этого дня — Курятник. Святой получил за свою репутацию хранителя домашней птицы. Православные верующие 8 октября отмечают день Сергея Радонежского. Народные приметы на 8 октября в 2024 году касаются разных тем — погоды, запретов и предписаний.

Приметы погоды 8 октября

Наши предки верили, что, если погода в этот день хорошая, она продлится еще три недели. Ветер дует с севера — жди холодную зиму, с юга — теплую, с запада — снежную.

Кучевые облака появились днем, затянули небо и к вечеру не разошлись — жди непогоду. На ветках появились стайки снегирей — к первому снегу.

Если березовые листья к этому времени еще не опали, значит, холодная погода не предвидится и снег выпадет поздно.

Наши предки говорили, что погода в этот день будет такой же, как и в следующем году 8 апреля. Выпал первый снег, значит, зима установится на Михайлов день — 21 ноября. Упал на мокрую землю — останется, на сухую — растает в ближайшее время. Сухой первый снег сулит хорошее лето и урожай в следующем году.

Если во время первого снега на вишне уже не было листьев, говорилось, что зима установится сразу. Первый снег с бураном, значит, зима пока не установится. Если он ляжет толстым слоем на сырую землю — следующий год будет урожайным.

Если 8 октября хорошая погода — она продержится еще три недели.

Что можно делать 8 октября

Теперь расскажем про народные приметы на этот день о том, что можно делать.

  • В этот день на Руси ходили в баню, чтобы смыть с себя все проблемы и переживания.
  • Также 8 октября убирались в доме. Наши предки верили, что это не только очистит дом от пыли, но и улучшит энергетику комнат.
  • В этот день традиционно начинали солить капусту. В процессе участвовала вся семья.
  • Было принято печь лепешки на капустных листьях, что символизировало семейное благополучие.
  • 8 октября старались совершить как можно больше хорошего. Люди верили, что за это им воздастся и что этот день особенно подходит для добрых дел.
  • Также было принято ограничивать употребление алкоголя.
  • Весь день на Руси 8 октября шутили, пели и танцевали. Особенно это было обязательно в домах, где есть девушки на выданье.

Что запрещено делать 8 октября

В этот день, как и в любой церковный праздник, старались избегать конфликтов и ссор. Запрещалось злиться, обижаться и завидовать. Также старались не хвалиться, не проявлять высокомерие, не лениться. На Руси верили, что в противном случае настигнут проблемы в делах, а здоровье ухудшится.

Также в день Сергея Капустника запрещалось есть бульон из старой курицы. Говорилось, что тех, кто ослушается, якобы ждут серьезные болезни. В этот день не ели яйца. По одному из поверий, в этот день не стоит есть куриное мясо. Впрочем, современные диетологи считают, что оно очень полезно. Так, оно может помочь в борьбе с депрессией.

8 октября запрещалось поднимать деньги и вещи, найденные на дороге. Опасались, что вместе с ними можно забрать чужое горе и болезни, накликать беду и даже получить сглаз.

Также советовали не переедать, особенно блюда из мяса. По поверью, если в этот день плотно набить желудок, то кошелек станет худым и пустым.

Запрещалось одеваться небрежно и носить грязную одежду. Это сулило неприятности в будущем.

Не принято было отказывать в помощи нуждающимся — говорили, что это к проблемам.

Также наши предки не мыли голову в этот день. По поверью, из-за этого в будущем может сильно болеть голова. Сейчас эксперты советуют в целом не слишком усердствовать с мытьем волос — в частности, не делать этого каждый день. Это может привести к дерматиту и другим нежелательным последствиям.