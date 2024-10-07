Сладкая смородина даст больше ягод, чем в прошлом году, если сделать так в октябре

Опытные садоводы знают, что осенняя подготовка смородины может оказать большое влияние на её плодоношение в следующем сезоне. По словам экспертов, один из лучших периодов для работы с кустами — это октябрь. Именно в это время важно провести определённые процедуры, которые помогут укрепить растение и увеличить количество ягод в будущем году.