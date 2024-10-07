На Боснию обрушились наводнения и сели

Непогода атаковала боснийский городок Ябланица и его окрестности: в пятницу здесь прошел ливень с ураганом. Обилие осадков вызвало затопление: некоторые люди все еще спали в домах, когда те начали уходить под воду.
Водные потоки вызвали оползни и селевые потоки, которые завалили множество дорог в регионе, отрезав отдельные области от спасателей: некоторые деревни заволокло грязью.
The Guardian, рассказавшая о ситуации, пишет, что деревню Донья Ябланица в этом же муниципалитете завалило камнями из близлежащего карьера: спасатели ведут раскопки. Алка Гусич, одна из жительниц деревни, рассказала местным СМИ, что при обвале погибла вся семья ее брата, а ее родной сын сейчас находится в больнице.
Грохот разбудил ее посреди ночи с четверга на пятницу. «Я думала, это землетрясение», — говорит Алка. Она дождалась утра и только потом вышла на улицу, где спасатели уже извлекали тела из дома ее брата.
16 человек уже объявлены погибшими, местонахождение еще как минимум 10 неизвестно, согласно официальным отчетам местных властей. Десятки жителей региона получили ранения.
Муниципалитет находится на карантине: снаружи сюда никого не пускают, потому что опасность обрушений сохраняется. Некоторые дома ушли под воду целиком: стихия успокоилась, паводок спадает, и спасатели изучают ситуацию.
Кониц — еще один городок, который затронуло стихией. Представитель местных властей сообщил, что уничтожены километры дорог и почти все мосты — многие горные деревни полностью отрезаны от остального мира. Стихия уничтожила электроснабжение и телефонную связь: столбы и провода сорвало вместе с почвой.
В стране должны были пройти местные выборы, но в регионах, попавших под действие стихии, их перенесут.
Климатологи считают, что причина ненастья — изменения климата, вызванные человеческой активностью. Летняя засуха, охватившая Балканский полуостров, высушила землю и в итоге привела к тому, что теперь почва не смогла достаточно быстро впитать дождевые потоки.
Наводнение затронуло также Хорватию и Черногорию, но, судя по сообщениям, эффект был не таким разрушительным.
Недавно рассказывали, как стоит подготовиться к стихийному бедствию.