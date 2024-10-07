На Боснию обрушились наводнения и сели

The Guardian, рассказавшая о ситуации, пишет, что деревню Донья Ябланица в этом же муниципалитете завалило камнями из близлежащего карьера: спасатели ведут раскопки. Алка Гусич, одна из жительниц деревни, рассказала местным СМИ, что при обвале погибла вся семья ее брата, а ее родной сын сейчас находится в больнице.