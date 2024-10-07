Дачная опасность. Как избежать возгорания электрокотла

Электромеханические реле — это классика, проверенная временем. Они отличаются простотой и невысокой стоимостью. Однако у них есть ограничение по сроку службы. Хотя производители заявляют о миллионах циклов срабатывания, реальные показатели часто ниже. Наши тесты показали, что качественные электромеханические реле могут проработать около 150 тысяч циклов.