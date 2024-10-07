Почему не стоит убирать листья с газонов

Впрочем, совсем оставлять без ухода газон или сквер специалисты тоже не советуют: слишком густой лиственный покров «придушит» траву. В этом уверена Диана Элфут, научный сотрудник Университета Висконсина. Она рекомендует оставлять 20−50% от общего числа опадающих листьев, и даже более того — сгребать листья в кучу, а затем перемалывать их газонокосилкой и заново рассыпать по траве, чтобы более равномерно распределить содержащиеся в них вещества. А остальной опад Диана рекомендует отправить в компостную кучу.