Почему не стоит убирать листья с газонов

Важная часть любого осеннего субботника — уборка листьев. Это делают коммунальные службы, владельцы участков, сотрудники парков и даже неравнодушные граждане во время массовых мероприятий.
При этом эксперты регулярно объясняют: листья, собранные в кучу или мешки, конечно, могут придать территории более опрятный вид, но убирать их не надо: это часть естественного природного цикла и важный источник питательных веществ для почвы.
Портал IFLScience напоминает, что тонкий слой листвы на газоне, оставшийся разлагаться на зиму, обогащает почву. В качестве доказательства приводится интервью Сьюзан Бартон, профессора растениеводства в Университете Дэлавэра, которая объясняет, что в дикой природе листья никто не убирает, и поэтому в лесной почве микроэлементов достаточно, чтобы питать все растения.
Таким образом, большая часть полезных веществ, которая затрачивается на рост листьев, возвращается в землю, и может снова попасть в круговорот природы. Но, если листья убирать, почва с каждым годом беднеет, и растения всходят все хуже. К примеру, опавшие листья богаты азотом и фосфором, которые питают микроорганизмы в почве, а те, в свою очередь, улучшают качество травяного покрова на газоне.
Листья приносят пользу не только крупным животным. Натуралист и член Национальной федерации дикой природы Давид Мизеевский рассказал в интервью Washington Post, что опавшая листва служит источником пищи и укрытием для самых маленьких зверей: мотыльков, пчел, бурундуков, птиц. Часто она необходима зверям в рамках их ежегодного жизненного цикла.
Впрочем, совсем оставлять без ухода газон или сквер специалисты тоже не советуют: слишком густой лиственный покров «придушит» траву. В этом уверена Диана Элфут, научный сотрудник Университета Висконсина. Она рекомендует оставлять 20−50% от общего числа опадающих листьев, и даже более того — сгребать листья в кучу, а затем перемалывать их газонокосилкой и заново рассыпать по траве, чтобы более равномерно распределить содержащиеся в них вещества. А остальной опад Диана рекомендует отправить в компостную кучу.
Ранее рассказывали о научном взгляде на то, почему осенние цвета создают ощущение уюта: листья в этом тоже играют важную роль.