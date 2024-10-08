Народные приметы на 9 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

9 октября почитают память Иоанна Богослова — одного из Двенадцати апостолов. Также это автор Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий Нового Завета. Свое прозвище он получил, поскольку именовал Иисуса Христа Словом Божьим.
К Иоанну Богослову принято обращаться за покровительством в дальней дороге. Также его считают покровителем художников и иконописцев. Согласно легенде, однажды Иоанн Богослов чудом обратил в искусного живописца простого пастуха гусей. О том, акие есть народные приметы на 9 октября в 2024 году, расскажем ниже.
Приметы погоды 9 октября
Дождь со снегом в этот день сулит сильную оттепель в январе. Если солнечно и тепло, значит июнь будет дождливым и холодным. Если 9 октября дождь — он будет идти еще три недели. Выпал снег — зима наступит 21 ноября (на Михайлов день).
Если лист ложится на землю вверх изнанкой — жди урожая, а вот если солнце садится в мутную белесую тучку — ненастья. Красные тучи на закате сулят ветер, а множество пузырьков на дне посуды с водой — дождь.
Мыши полевые прячут запас травы внутрь нор, значит, грядет холодная зима. Желтый, золотистый или розовый закат — к хорошей погоде. Ее же предвещают яркие звезды. Если они тусклые, значит надо готовиться к снегу или дождю. Их ждали и в случае, если после долгого затишья дул ветер. Температура в течение дня одинакова — непогода сохранится.
Что можно делать 9 октября
Теперь расскажем про народные приметы на 9 октября о том, что разрешалось в этот день.
9 октября было принято поминать усопших родственников, посещать кладбища. Также в день памяти Иоанна Богослова полагалось ходить в церковь. Верующие молили его о здоровье и укреплении семейного союза.
Вернувшись из церкви домой, хозяйки начинали печь пироги, тесто для которых замешивали заранее. Ими старались угостить путешественников. Это считалось большой удачей, сулило счастье и достаток. Если путешественники не встречались, остатки выпечки относили домашним птицам.
В этот день разрешалось работать, но только до обеда. Во второй половине дня было положено отдыхать. Это сулило здоровье и покой на долгое-долгое время.
Те, кто родился на Ивана Богослова, плели 9 октября из соломы, моченной в семи водах, тонкую веревку — символ жизненного пути. Ею наши предки подпоясывались. Они верили, что «у рожденного в этот день путь-то есть, да жизнь неволит, рвет этот путь; и надобно его вновь зачинать, вновь обретать, что ни год».
Утром 9 октября зажигали огонь в печи и поддерживали его весь день. Считалось, что это поможет сохранить душевное тепло и уют в доме весь следующий год.
Было принято устраивать смотрины и свататься. В этот день накрывали столы и звали в гости родственников потенциальных женихов для незамужних девушек. Если девушке не нравился кандидат, сватам выносили тыкву, что символизировало отказ.
Основная масса проводила день в спокойствии и тишине. Говорилось, что тогда жизнь будет полна приятных неожиданностей и ярких событий.
Что запрещено делать 9 октября
Ряд примет касался запретов.
- В этот день нельзя было отказывать в милостыне, поскольку Иоанн Богослов помогает всем, кому нужна помощь.
- 9 октября советовали не надевать старую обувь. Говорилось, что после этого у человека начнется черная полоса в жизни.
- В этот день старались не конфликтовать, не сквернословить. Ссора между родственниками, согласно поверью, могла обернуться большой семейной бедой.
- В темное время суток старались не отправляться в дальнюю дорогу — якобы нечисть может напасть и нарушить все планы.
- Не принято было в этот день слишком бурно веселиться.
- Запрещалось венчаться. На Руси верили, что это к недолгой и несчастливой семейной жизни.
- В этот день старались не добавлять в еду в лук и чеснок, чтобы ночью не отбиваться от дурных снов. Вместе с тем сами по себе эти продукты полезны. Так, в луке содержится марганец, а чеснок защищает от микробов и даже от рака.
- 9 октября на Руси было не принято пить спиртные напитки. Кстати, сейчас по предложению любителей ЗОЖ проходит «Трезвый октябрь». Его смысл заключается в полном отказе от алкоголя на один месяц. Доказано, что благодаря такой аскезе в том числе понизится уровень холестерина и уменьшится вес тела.