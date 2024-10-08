Народные приметы на 9 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Те, кто родился на Ивана Богослова, плели 9 октября из соломы, моченной в семи водах, тонкую веревку — символ жизненного пути. Ею наши предки подпоясывались. Они верили, что «у рожденного в этот день путь-то есть, да жизнь неволит, рвет этот путь; и надобно его вновь зачинать, вновь обретать, что ни год».