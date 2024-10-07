Что такое радиационный туман и чем он опасен

По прогнозам синоптиков, в октябре 2024 года жители Москвы и области смогут наблюдать такое явление, как радиационные туманы.
Звучит довольно устрашающе, ведь слово «радиация» вызывает у многих смертельный ужас. Но что это за погодное явление? Разбирался aif.ru.
Что такое радиационный туман?
С наступлением осени мы часто видим радиационные туманы. Они возникают, когда ночи уже холодные, а днем еще тепло. На рассвете достигается точка росы. Это температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе. Такой туман рассеивается, когда восходит солнце.
Бывают такие туманы и вечером. К примеру, когда на закате после дождя небо становится чистым от облаков, а температура при этом резко падает. В таком случае образуется туман, который может простоять всю ночь и рассеяться только утром, после восхода солнца.
Название свое такой туман получил, потому что он появляется в результате радиационного охлаждения поверхности земли (так называется излучение тепла в атмосферу), в то время как масса влажного приземного воздуха находится в точке росы.
Опасен ли радиационный туман для человека?
В данном случае, слово «радиационный» не имеет ничего общего с той радиацией, от которой фонит счетчик Гейгера — с ядерным ионизирующим излучением. Поэтому сам по себе этот туман не может причинить вреда человеку.
Но он довольно опасен для автомобилистов и пешеходов, особенно в пригородах, где есть трассы в низинах и не так хорошо освещена дорога. Видимость в таком тумане падает практически до нулевой отметки, и передвигаться нужно крайне осторожно.