Можно ли сажать озимый чеснок на Покров?

С 2000-го года климатические изменения привели к сдвигу традиционных сроков посадки и сбора урожая.
С наступлением осеннего сезона многие задаются вопросом: когда же лучше всего высаживать озимый чеснок? Издавна считалось, что делать это стоит в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября. Однако современные изменения климата вносят свои коррективы.
Овощевод с многолетним опытом, ландшафтный дизайнер Ольга Черноусова отмечает значительные климатические изменения, которые произошли за последние десятилетия. Особое внимание следует уделять погодным условиям, а не календарным датам. Именно поэтому она советует высаживать озимый чеснок за три недели до наступления устойчивых заморозков.
Важно учитывать, что заморозки — это не единовременные похолодания, а постоянное снижение температуры. Идеально, если ночи будут около нуля, а днем — 5−7 градусов тепла. Это позволит чесноку пустить корни до зимовки, не дав всходам появиться на поверхности.
При постоянных ночных температурах ниже минус четырех градусов, чеснок стоит присыпать хвойным или листовым опадом, ботвой, чтобы удержать снег. Даже в центральных и северных регионах сейчас бывают длительные оттепели, поэтому важно предотвратить оттаивание почвы.
Если в вашей местности зима приходит внезапно, грядки необходимо подготовить заранее. В условиях современных климатических изменений важно следовать прогнозам погоды и быть готовыми к экстренной посадке. Даже если не успеете вовремя, всегда можно воспользоваться зимними оттепелями для посадки.