Можно ли сажать озимый чеснок на Покров?

Важно учитывать, что заморозки — это не единовременные похолодания, а постоянное снижение температуры. Идеально, если ночи будут около нуля, а днем — 5−7 градусов тепла. Это позволит чесноку пустить корни до зимовки, не дав всходам появиться на поверхности.