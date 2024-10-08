Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Новой Зеландии

По данным специалистов, эпицентр располагался в 537 км к северо-востоку от города Хикс-Бэй, население которого составляет примерно 1,3 тыс. человек. Очаг располагался на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.
Ранее, 27 сентября, землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Соломоновых островов в Тихом океане. Уточнялось, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Он находился в 73 км от населенного пункта Киракира и в 238 км от столицы — Хониары.