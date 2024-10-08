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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане у берегов Новой Зеландии. Об этом 8 октября сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейчас в Олбани: +9° 2 м/с 81% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: РИА "Новости"

По данным специалистов, эпицентр располагался в 537 км к северо-востоку от города Хикс-Бэй, население которого составляет примерно 1,3 тыс. человек. Очаг располагался на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее, 27 сентября, землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Соломоновых островов в Тихом океане. Уточнялось, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Он находился в 73 км от населенного пункта Киракира и в 238 км от столицы — Хониары.