Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Новой Зеландии

Ранее, 27 сентября, землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Соломоновых островов в Тихом океане. Уточнялось, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Он находился в 73 км от населенного пункта Киракира и в 238 км от столицы — Хониары.