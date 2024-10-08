NYT рассказала о нехватке персонала в США для реагирования на ураган «Милтон»

Нехватка кадров, как отметили в газете, связана с тем, что многие сотрудники задействованы для ликвидации последствий урагана «Хелен», а также других стихийных бедствий — наводнения и оползни в Вермонте, торнадо в Канзасе, последствия тропического шторма Дебби в Нью-Йорке и Джорджии и пожара Watch в Аризоне.