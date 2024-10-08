NYT рассказала о нехватке персонала в США для реагирования на ураган «Милтон»

По данным издания, только 9% персонала (1217 человек) готово для реагирования на данный момент, в то время как в течение предыдущих пяти лет в сезон ураганов была доступна для развертывания четверть персонала.
Нехватка кадров, как отметили в газете, связана с тем, что многие сотрудники задействованы для ликвидации последствий урагана «Хелен», а также других стихийных бедствий — наводнения и оползни в Вермонте, торнадо в Канзасе, последствия тропического шторма Дебби в Нью-Йорке и Джорджии и пожара Watch в Аризоне.
Кроме того, FEMA столкнулось с нехваткой финансирования, добавили в издании. Так, на прошлой неделе конгресс США одобрил запрос агентства на пополнение фонда помощи при стихийных бедствиях.
Для решения проблемы агентство планирует вывести сотрудников из отпусков, использовать работников других федеральных агентств и привлечь частных подрядчиков.
В этот же день стало известно, что ураган «Милтон» на этой неделе выйдет из Мексиканского залива и двинется на восток к Космическому побережью. Сильные ветры и проливные дожди прогнозируются на восточном побережье Флориды.
Ураган «Хелен» обрушился на Флориду в ночь на 27 сентября. В результате погибло более 220 человек, сотни людей считаются пропавшими без вести. Около 490 тыс. жителей юго-восточной части США до сих пор остаются без электричества.
29 сентября стало известно, что более 1 млн домохозяйств остались без света в американском штате Флорида из-за урагана «Хелен». Урагану была присвоена четвертая категория из пяти возможных, при которой ветер может достигать 209−251 км/ч.