На Земле началась сильная магнитная буря вопреки прогнозам ученых

«Как поведёт себя геомагнитное поле в дальнейшем, предсказать сложно, но мы будет опираться на научные прогнозы, и предположим, что сильная магнитная буря будет непродолжительной, и в ближайшие часы начнёт ослабевать, а затем прекратится, и во второй половине дня геомагнитное поле перейдёт в неустойчивое состояние», — добавил синоптик.