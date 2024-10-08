На Земле началась сильная магнитная буря вопреки прогнозам ученых

«На Земле началась сильная магнитная буря. В ранние утренние часы наступившего вторника, после 5 часов 42 минут по московскому времени, возмущения геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3. И произошло это вновь вопреки прогнозам», — написал Леус.
Он отметил, что слабая магнитная буря, начавшаяся в ночь на понедельник и завершившаяся в утренние часы, во второй половине дня вновь возобновилась, а временами магнитосфера Земли раскачивалась до уровня средней магнитной бури класса G2. В колебаниях между слабой и средней магнитными бурями прошла и минувшая ночь.
«Как поведёт себя геомагнитное поле в дальнейшем, предсказать сложно, но мы будет опираться на научные прогнозы, и предположим, что сильная магнитная буря будет непродолжительной, и в ближайшие часы начнёт ослабевать, а затем прекратится, и во второй половине дня геомагнитное поле перейдёт в неустойчивое состояние», — добавил синоптик.
Леус уточнил, что также на Солнце произошла ещё одна вспышка максимального возможного класса Х, — её интенсивность оценена в Х2,1.
«Пик мощности этой вспышки пришёлся на 22 часа 13 минут понедельника по московскому времени. Судя по положения вспышечного ядра, это уже третья X вспышка всё из той же области № 3842. Вероятность влияния данного события на Землю, предварительно, оценивается небольшой, так как группа солнечных пятен № 3842 уже ушла достаточно далеко от линии Солнце-Земля», — пояснил синоптик.