Монстера, диффенбахия и другие: какие комнатные растения нельзя держать дома и почему

Комнатные растения любимы многими как предмет декора, ведь мало что так создаёт атмосферу уюта в доме. Однако порой мы не задумываемся о потенциальном вреде, просто выбирая домой неприхотливый и эстетичный цветок. Меж тем, некоторые из растений могут быть опасны для детей, домашних животных и даже для всех домочадцев. Рассказываем о них.