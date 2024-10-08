Монстера, диффенбахия и другие: какие комнатные растения нельзя держать дома и почему

Ядовитые комнатные растения
Некоторые комнатные растения попросту ядовиты для людей и домашних животных. Их листья и корни выделяют токсичные вещества при повреждении. Часть из них нанесут вред, только если их пожевать. Но в доме, где есть маленькие дети или животные, исключать такого, к сожалению, нельзя.
Диффенбахия — популярное декоративное растение, сок которого может вызвать ожоги кожи и слизистых оболочек, а при попадании внутрь — серьёзное отравление.
Олеандр — растение, известное своими красивыми цветами, но его листья и сок очень ядовиты и могут вызвать проблемы с сердцем, если их разжевать.
Филодендрон часто встречается в домах, но его сок может вызывать раздражение кожи и глаз, а при попадании внутрь — отравление.
Спатифиллум вызывает раздражение при контакте с кожей, а при попадании внутрь может вызвать отёк горла и проблемы с дыханием.
У монстеры также ядовит сок, который вызывает раздражение слизистых оболочек при случайном проглатывании. Поскольку многие любят монстеру и держат дома, отдельно отметим, что если среди домочадцев нет маленьких детей или животных, которые способны пожевать цветок, опасности она не представляет.
Бездумно скупать цветы, которые просто понравились внешне, не стоит.
Растения, провоцирующие появление плесени
Растения из этой подборки очень-очень любят пить. Но стоит их перелить, и на почве и листьях начнут появляться грибки и плесень.
Папоротники нужно часто поливать, они требуют высокой влажности. Появление плесени — популярная проблема у любителей таких растений.
Драцена при избытке влаги может создавать благоприятную среду для развития грибка.
Домашние растения-аллергены
Некоторые растения выделяют пыльцу или эфирные масла, способные вызывать аллергические реакции, особенно у людей с повышенной чувствительностью.
Эфирные масла герани могут вызывать реакцию у людей, склонных к аллергии на запахи.
Фикусы выделяют млечный сок, который может вызвать аллергическую реакцию или раздражение кожи.
Каланхоэ тоже может оказаться аллергеном для людей, чувствительных к цветущим растениям.
Домашние растения, опасные для домашних животных
Многие растения безопасны для человека, но токсичны для домашних животных, в частности, кошек и собак.
Лилии очень токсичны для кошек, могут вызвать почечную недостаточность.
Пуансеттия (молочай красивейший) ядовита для собак и кошек, вызывает раздражение слизистых оболочек и желудка.
Сок алоэ опасен для домашних животных — как минимум, вызовет раздражение полости рта и нарушение пищеварения, а в худшем случае — обезвоживание и судороги.
Комнатные растения с резким запахом
Эти растения выделяют сильные ароматы. Они могут быть настолько неприятными, что спровоцируют головную боль.
Аромат цветов лилий нравится не всем. При этом он может быть настолько сильным, что вызовет головные боли.
Гиацинт также имеет сильный запах, который может стать причиной дискомфорта.