Названы регионы России, где ожидаются первые мощные снегопады

На европейской территории России также прогнозируются осадки. К концу недели снег выпадет в Архангельской области и на Кольском полуострове. В то же время в Москве сохранится относительно теплая погода, и столбики термометров поднимутся до 16−18 градусов. Синоптики ожидают, что в столице снег появится ближе ко второй половине октября.