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Названы регионы России, где ожидаются первые мощные снегопады

В России на 45% территории уже установилась холодная и снежная погода, сообщает Гидрометцентр РФ. По словам научного руководителя Романа Вильфанда, зимние условия преобладают в северных и центральных регионах Дальнего Востока, таких как Чукотка, Магаданская область и север Хабаровского края. В этих областях уже выпал снег, и, например, в Якутии высота снежного покрова достигла 23 см.

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Источник: Агентство «Москва»

Синоптики прогнозируют, что постепенное понижение температуры приведет к увеличению снежных осадков и в других регионах страны. Во второй половине недели снег ожидается в Амурской области и восточной части Забайкальского края. Кроме того, 70% территории Сибирского федерального округа окажется под снегом, как и северные регионы Урала.

На европейской территории России также прогнозируются осадки. К концу недели снег выпадет в Архангельской области и на Кольском полуострове. В то же время в Москве сохранится относительно теплая погода, и столбики термометров поднимутся до 16−18 градусов. Синоптики ожидают, что в столице снег появится ближе ко второй половине октября.

Синоптики предупреждают о частых перепадах температур и погодных явлениях, таких как гололедица и ледяные дожди, которые могут привести к сложным условиям на дорогах.

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