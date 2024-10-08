Названы регионы России, где ожидаются первые мощные снегопады

Синоптики прогнозируют, что постепенное понижение температуры приведет к увеличению снежных осадков и в других регионах страны. Во второй половине недели снег ожидается в Амурской области и восточной части Забайкальского края. Кроме того, 70% территории Сибирского федерального округа окажется под снегом, как и северные регионы Урала.
На европейской территории России также прогнозируются осадки. К концу недели снег выпадет в Архангельской области и на Кольском полуострове. В то же время в Москве сохранится относительно теплая погода, и столбики термометров поднимутся до 16−18 градусов. Синоптики ожидают, что в столице снег появится ближе ко второй половине октября.
Синоптики предупреждают о частых перепадах температур и погодных явлениях, таких как гололедица и ледяные дожди, которые могут привести к сложным условиям на дорогах.
Готовимся к мощным дождям: какие города начнет заливать с 8 октября — обновленный прогноз.