Как подготовить сад к зиме и сделать теплые грядки

Агроном, садовод-опытник из Челябинска Людмила Пашнина рассказала, как подготовить сад и огород к зиме.
По словам специалиста, в первую очередь нужно проверить садовые деревья и кустарники на наличие обломившихся сухих и поражённых гнилью ветвей. В рамках санитарной обрезки их следует вырезать.
«Пока листья ещё зелёные и не облетели, нужно опрыскать яблоню, грушу, абрикос, вишню, сливу, смородину и другие деревья и кустарники фосфорно-калийными удобрениями», — рассказывает Пашнина.
Особое внимание стоит уделить зачистке коры плодовых деревьев от трещин, морозобоин, ран, а также мхов и лишайников.
Обрезать надо будет также пионы, розы, клематисы, лимонник и другие многолетники. Некоторые цветы при первых заморозках придётся выкопать, другие — укрыть.
Также важно перед зимой перекопать огород. Обрабатывать землю следует без оборота пласта садовыми вилами или плоскорезом, но никак не лопатой.
«На глубине 5 — 7 см живут микроорганизмы — аэробы — способные развиваться только при наличии кислорода. Ещё глубже в земле, без доступа кислорода, существуют анаэробные организмы, — объясняет агроном. — Когда мы глубоко перекапывает огород лопатой, эти слои перемешиваются и полезные микроорганизмы погибают».
А «теплые грядки» садоводы могут приготовить из компоста: для этого ботву складывают в траншеи размером 1 на 4 метра. Сверху растительные остатки полить «Фитоспорином» против грибных и бактериальных болезней. Затем добавить в компостную яму веточки и опилки и засыпать ранее выкопанной землёй. Получается бугор в 20 — 25 см. Весной в такие «тёплые грядки» сажают перец, огурцы, томаты и тыкву.