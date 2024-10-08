Как подготовить сад к зиме и сделать теплые грядки

А «теплые грядки» садоводы могут приготовить из компоста: для этого ботву складывают в траншеи размером 1 на 4 метра. Сверху растительные остатки полить «Фитоспорином» против грибных и бактериальных болезней. Затем добавить в компостную яму веточки и опилки и засыпать ранее выкопанной землёй. Получается бугор в 20 — 25 см. Весной в такие «тёплые грядки» сажают перец, огурцы, томаты и тыкву.