Обработка сада осенью от вредителей и болезней

Медный купорос Препарат от болезней. Подходит для обработки сада осенью. Используют 1%-й раствор. Рецепт: 100 г медного купороса на 10 л воды. Для плодовых деревьев норма — 2 л на молодое деревце, 10 л — на плодоносящее. У кустарников — примерно по 2 л на куст

Железный купорос Помогает при садовых болезнях. Убивает грибки-патогены, мхи и лишайники. Для обработки плодовых деревьев нужно взять от 300 до 600 г железного купороса на 10 л воды. Расходовать по 1 л на дерево.

Для ягодных кустарников берут 300—600 г на 10 л воды, а потом опрыскивают по 0,2 л на куст



Мочевина

Это вещество не только хорошее азотное удобрение, но и замечательная обработка от грибов-патогенов (типа парши и пятнистостей).

Раствор готовят из 10 л воды и 500—700 г мочевины. Опрыскивают средством крону деревьев после листопада и почву в приствольных кругах. Важно сделать это до конца октября



Бордоская жидкость

Вместо медного купороса можно использовать бордоскую жидкость. Для этого нужно приготовить 3%-й раствор, а затем опрыскать деревья



Биологические фунгициды

Кроме обработки растений минеральными веществами, можно еще добавить в почву полезные микроорганизмы (сенную палочку, триходерму)



Фитоспорин

Этим веществом обрабатывают садовые культуры от бактериальных и грибковых заболеваний



Аверсектин С

Это действующее вещество в препарате «Фитоверм» используют для обработки посадок от плодожорки, тли, долгоносиков и других вредителей. Разводят его по инструкции



Тиаметоксам

Это действующее вещество содержится в «Актаре». Раствор делают из расчета 2 г препарата на 10 л воды. Опрыскивают по 1,5 л на дерево

