Осенняя обработка сада имеет огромное значение для сохранения здоровья и благополучия растений в зимний период. От того, насколько качественно и своевременно будут проведены необходимые мероприятия, напрямую зависит выживаемость деревьев, кустарников и других садовых культур в условиях низких температур и недостатка солнечного света. Обработка сада осенью от вредителей и болезней позволяет уничтожить насекомых, предотвратить распространение инфекций и сохранить будущий урожай.
Почему важно обрабатывать сад осенью
Если плодовые деревья, кустарники и другие растения здоровы, были правильно посажены и получали своевременный уход, включающий подкормку и обрезку, саду может не потребоваться обработка каждый год. Однако все же лучше регулярно следить за состоянием участка. Важно учитывать конкретную ситуацию вашего сада. Если он подвержен болезням, отсутствие опрыскиваний способно усугубить проблему. Далее расскажем про главные нюансы из-за которых важно проводить своевременную обработку участка:
- На растениях могут оставаться с лета вредители и болезни. В качестве профилактики их обрабатывают фунгицидами и инсектицидами.
- Важно убирать падалицу, траву, ботву и листву, потому что там тоже могут находиться вредители, бактерии и инфекции, которые в следующем сезоне перейдут на новый урожай. К примеру, на опавших листьях яблонь может оказаться парша, а на плодах деревьев — возбудители гнилей (монилиоз
и т. д.). Если листву нужно обязательно использовать, то можно добавлять ее в горячий компост, когда при переработке растительных остатков внутри компоста происходят определенные процессы, которые вызывают рост термофильных микроорганизмов. Температура для этого должна держаться в пределах +50…+70 °C.
- Листья медленно разлагаются, а для прикорневого пространства вредна гниль. Это еще одна причина, почему необходимо убирать сад.
- Осенью очищают не только землю, но и кору деревьев. У старых плодовых деревьев кора неровная, с трещинами и лишайником. Она становится рассадником вредителей и болезнетворных грибков, которые пережидают зиму, прячутся от холода. Очищают стволы после листопада. Для этого берут металлическую щетку или другой острый инструмент, аккуратно снимают ту часть коры, которая отходит сама. Лишайник же заранее обрабатывают 5%-м раствором железного купороса (500 г на 10 л воды), а потом аккуратно счищают.
- Сорняки нельзя оставлять на грядках после завершения дачного сезона. Так как холода осенью наступают не сразу, то вредные растения успеют дать новое потомство и образовать семена, которые помешают расти садовым культурам весной.
- Побеги после осенней обрезки также нужно убирать с умом. Если они без болезней и вредителей, не деформированы, то их можно заложить в компост или в теплые грядки. Плохие же побеги утилизируют.
- Кроме обработки растений, важно еще и провести обрезку. Таким образом можно не только бороться с вредителями, но и убрать ненужные побеги, которые будут забирать на себя часть питательных веществ для роста, развития, плодоношения.
Когда нужно проводить осеннюю обработку сада
Начинать обработку участка нужно строго после сбора урожая. По поводу же листопада есть две противоположные точки зрения: можно провести обработку до листопада, пока вредители не перешли глубже в землю, или после, когда растения будут в состоянии покоя, а почки закроются (и станут недоступными для сильнодействующих веществ). И все же перевешивает точка зрения про опрыскивание участка уже без листьев.
Обычно время обработки наступает в октябре, но в некоторых регионах это может быть и конец сентября. Сначала убирают все листья, подгнившие плоды, растительные остатки. Потом убирают мусор из приствольных кругов. Весь мусор сжигают, а хорошие стебли и листья закладывают в компост.
Что нужно сделать до обработки сада
Перед обработкой участка нужно прибраться в саду и выполнить ряд других действий, которые помогут сохранить растения до следующего лета. Далее подробно об этом расскажем.
1. Собрать опавшую листву
2. Подготовить подпол и погреб к зиме
Это мероприятие нужно заранее провести, чтобы сохранить урожай до следующей весны.
Продезинфицировать погреб можно сильным ярко-розовым раствором марганцовки, побелить известью-пушонкой или обработать раствором медного купороса с известью (100 г медного купороса, 10 л воды и 1 кг негашеной извести).
3. Собрать урожай (фрукты и овощи)
Поместить их на хранение в погреб. При сборе важно не мыть заранее плоды и корнеплоды, потому что тогда они не будут долго храниться.
4. Обработать и подкормить почву
Обязательно провести это мероприятие на грядках, где растут травянистые растения. Можно посеять сидераты, которые станут прекрасным удобрением на следующий год.
5. Провести санитарную обрезку деревьев и кустарников
Советуем своевременно удалить все больные, засохшие и поврежденные ветви с помощью секатора и садовой пилы. Сделайте срезы до здоровой ткани дерева, чтобы избежать дальнейшего гниения. Ниже представлена схема, которая поможет вам правильно провести санитарную обрезку яблони.
6. Уход за газоном
Если в саду есть газон, то к зиме можно подготовить и его: подстричь, подсеять траву в проплешины, а затем проколоть вилами почву, слегка поднимая дерн. Такая аэрация очень полезна для газона. Еще его можно подкормить, как и другие растения в саду.
7. Внести подкормку
Удобрить растения фосфором и калием (азот стимулирует развитие зеленой массы, а это осенью не нужно).
8. Посадка
Осенью следует посадить новые саженцы плодовых деревьев и кустарников, подготовить для них лунки.
9. Увлажнить посадки
Рекомендуем провести влагозарядковый полив сада. Это когда орошают садовые культуры большим количеством воды для того, чтобы насытить влагой корнеобитаемый слой почвы вокруг растений. Влагозарядковый полив проводят после начала листопада. Почву нужно промочить на 40—60 см вглубь. Полезен он и для того, чтобы не дать сильно промерзнуть грунту.
10. Прорыхлить землю под плодовыми деревьями и кустарниками
Советуем тщательно рыхлить грунт примерно за три дня до первой обработки.
11. Побелить стволы деревьев
Это защитит их весной от ожогов и морозобоин, растрескивания из-за перепадов температуры, вредных насекомых в коре деревьев, возбудителей болезней. Для обработки лучше всего брать специальную побелку с фунгицидами и инсектицидами. Важно: белить нужно в сухую погоду, чтобы средство закрепилось на дереве. Срок обработки — примерно в середине октября.
Чем можно проводить обработку сада осенью от вредителей и болезней
Можно применять разные инсектициды и фунгициды. Основные химические вещества рассмотрим в таблице.
|Медный купорос
|Препарат от болезней. Подходит для обработки сада осенью. Используют 1%-й раствор. Рецепт: 100 г медного купороса на 10 л воды. Для плодовых деревьев норма — 2 л на молодое деревце, 10 л — на плодоносящее. У кустарников — примерно по 2 л на куст
|Железный купорос
|Помогает при садовых болезнях. Убивает грибки-патогены, мхи и лишайники. Для обработки плодовых деревьев нужно взять от 300 до 600 г железного купороса на 10 л воды. Расходовать по 1 л на дерево.
Для ягодных кустарников берут 300—600 г на 10 л воды, а потом опрыскивают по 0,2 л на куст
|Мочевина
|Это вещество не только хорошее азотное удобрение, но и замечательная обработка от грибов-патогенов (типа парши и пятнистостей).
Раствор готовят из 10 л воды и 500—700 г мочевины. Опрыскивают средством крону деревьев после листопада и почву в приствольных кругах. Важно сделать это до конца октября
|Бордоская жидкость
|Вместо медного купороса можно использовать бордоскую жидкость. Для этого нужно приготовить 3%-й раствор, а затем опрыскать деревья
|Биологические фунгициды
|Кроме обработки растений минеральными веществами, можно еще добавить в почву полезные микроорганизмы (сенную палочку, триходерму)
|Фитоспорин
|Этим веществом обрабатывают садовые культуры от бактериальных и грибковых заболеваний
|Аверсектин С
|Это действующее вещество в препарате «Фитоверм» используют для обработки посадок от плодожорки, тли, долгоносиков и других вредителей. Разводят его по инструкции
|Тиаметоксам
|Это действующее вещество содержится в «Актаре». Раствор делают из расчета 2 г препарата на 10 л воды. Опрыскивают по 1,5 л на дерево
|Препараты ФОС-группы (фосфорорганические инсектициды)
|Их применяют для обработки сада осенью от вредителей. Норму использования можно найти на упаковке. При обработке нужно стараться, чтобы средство попало во все трещинки и дырочки на деревьях и кустарниках, то есть максимально провзаимодействовало с вредителями
Как правильно обрабатывать деревья и кустарники в саду осенью
Важно не только правильно развести препарат, но и соответствующе одеться, выбрать правильную погоду и время суток. О важных правилах обработки растений от вредителей и болезней расскажем далее:
- Все обработки проводят в защитной одежде, резиновых перчатках, очках и с респиратором.
- Опрыскивать плодовые деревья и кустарники нужно рано утром в сухую безветренную погоду. Так препараты не высохнут сразу, а подействуют на вредителей и болезни. И их не смоет дождь.
- С помощью опрыскивателя нужно сделать мелкодисперсное облако. Сам распылитель может быть любого размера, но лучше всего взять объемом около 2 л.
- Обрабатывают не только сами деревья и кустарники, но и приствольные круги.
- Если рядом с плодовыми деревьями растут хвойные, при обработке важно не попасть на хвою средством, чтобы не сжечь ее.
- Температура воздуха при обработке должна быть не меньше +10 °C.
Частые ошибки при осенней обработке сада
Принципиально важно не перепутать составы растворов и сроки обработки. Далее описали важные моменты, которые помогут вам не допустить распространенные ошибки.
- Обработку производят при +10…+15 °C. При более холодной погоде все вредители уйдут в почву, а при ранней обработке можно сжечь листья и почки для будущего года.
- Важно четко следить за дозировками средств для обработки. При сильно большой концентрации вещества можно, например, сжечь растения.
- Средства для обработки нужно тщательно выбирать. Например, нельзя использовать медный купорос в чистом виде до листопада, потому что он вредит листьям и почкам.
- Для опрыскивания нужно оборудование с хорошим распылителем, ведь средство должно попасть во все щели и наросты.
- Нужно знать, какие вещества можно смешивать, а какие нет. Например, мочевину и медный купорос нельзя мешать, потому что они будут реагировать между собой, а не обрабатывать сад.
- Все садовые работы лучше сделать до обработки. Например, провести обрезку сухих и старых веток, убрать листву, сорняки, перекопать почву
и т. д.Тогда опрыскивание будет максимально полезным.
Что делать, если не успел обработать сад осенью
Значимо: если вы не успеваете провести две обработки до холодов, то важно выполнить фунгицидную обработку (от болезней).
Некоторые мероприятия переносят на раннюю весну, а другие стараются провести до сильных заморозков осенью. Например, некоторые препараты работают до +5 °C (среди них фунгицид «Хорус»). Срезы у деревьев можно замазать садовым варом. В период поздней осени обрабатывают деревья от лишайников и грибов-трутовиков. Побелить стволы и замульчировать приствольные круги также можно до начала зимы.
Обрезку и обработку от болезней и вредителей можно провести примерно в апреле следующего года.
Комментарий эксперта
Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы во ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России», советует ознакомиться со следующей информацией:
— Важно помнить, что обработка огорода осенью — это важный этап в уходе за растениями. Она помогает подготовить почву к следующему сезону и сохранить урожай.
Несколько советов по обработке огорода осенью:
- Уборка урожая. Перед началом обработки огорода важно собрать весь урожай. Это поможет предотвратить появление вредителей и болезней, которые могут повредить оставленные на грядках овощи или фрукты.
- Удаление сорняков. После сбора урожая необходимо удалить все сорняки с грядок. Это можно сделать вручную или с помощью специальных инструментов.
- Внесение удобрений. Осенью рекомендуется вносить органические удобрения, такие как компост или перегной. Они помогут улучшить структуру почвы и обеспечат растения необходимыми питательными веществами.
- Посев сидератов. Это растения, которые используются для улучшения структуры почвы и обогащения ее питательными веществами. Осенью можно посеять такие сидераты, как горчица, рожь или овес.
- Обработка почвы. После уборки урожая и удаления сорняков можно приступать к обработке почвы. Это может быть перекопка, рыхление или мульчирование. Перекопка помогает улучшить структуру почвы и уничтожить вредителей и болезни. Рыхление помогает сохранить влагу в почве и предотвратить образование корки. Мульчирование сохраняет влагу и защищает землю от перегрева.
- Подготовка грядок к зиме. После обработки почвы следует подготовить грядки к зиме. Это может включать в себя установку укрытий для растений, создание компостных куч или подготовку инструментов и оборудования для следующего сезона.
- Защита от вредителей. Осенью важно защитить огород от вредителей. Это можно сделать с помощью специальных препаратов или народных средств.
- Подготовка к следующему сезону. Осенью можно начать подготовку к следующему сезону. Она, как правило, включает в себя покупку семян, рассады или саженцев, подготовку инструментов и оборудования, а также планирование посадок на следующий год.
Ниже представлено несколько лайфхаков, которые могут помочь вам в обработке огорода осенью:
- Используйте мульчу. Она помогает сохранить влагу в почве, защитить ее от перегрева и предотвратить рост сорняков. В качестве мульчи можно использовать солому, опилки, торф или компост.
- Не перекапывайте почву глубоко. Слишком глубокая перекопка может привести к разрушению структуры почвы и потере питательных веществ. Достаточно перекопать почву на глубину 15—20 см.
- Используйте биопрепараты. Эти биологические средства помогают бороться с вредителями и болезнями, не нанося вреда окружающей среде.
- Не оставляйте на грядках растительные остатки. Растительные остатки могут стать источником вредителей и болезней. Лучше всего убрать их с грядок или использовать для компоста.
- Планируйте посадки на следующий год. Советую вам заранее все продумать, чтобы успеть подготовить почву и купить необходимые семена или рассаду.
Памятка для начинающего садовода: как обрабатывать сад осенью
Наступило время, когда садовый участок нуждается в особенном уходе и внимании. В этот период необходимо провести ряд важных работ, чтобы подготовить растения к зиме и обеспечить им все необходимое для здорового роста и развития в следующем сезоне. Кратко напомним о них:
1. Обработка участка осенью поможет защитить садовые культуры от болезней и вредителей, а также от возбудителей заболеваний, таких как бактерии и вирусы.
2. Перед обработкой очищают сад от опада и сорняков, проводят влагозарядковый полив сада, подкормку растений, обрезку, подготавливают почву к новому сезону.
3. У старых плодовых культур чистят кору от лишайника и вредителей специальной железной щеткой.
4. Обработку сада от болезней и вредителей проводят после сбора урожая и листопада.
5. При обработке сада осенью нельзя забывать о мульче, ведь она задерживает влагу, останавливает рост сорняков и удерживает зимой тепло возле растений.
6. Опрыскивают растения сначала фунгицидами, а потом (через 7 дней) инсектицидами. Фунгициды: медный купорос, железный купорос, мочевина, бордоская жидкость, биологические фунгициды, фитоспорин. Инсектициды: аверсектин С, тиаметоксам, препараты ФОС-группы.
7. Если до холодов можно успеть провести только одну обработку, следует выбрать опрыскивание от болезней (фунгициды).
8. Важно следить за составом обработки (не смешивать медный купорос и мочевину, не обрабатывать медным купоросом деревья и кустарники до листопада).
9. Обрабатывают садовые культуры осенью рано утром в пасмурную сухую погоду. Температура не должна быть ниже +10 °C.
10. Если осенью обработка не была проведена, ее переносят на весну.
Автор: Дарья Загоруйко
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы во ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»