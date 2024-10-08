Насыпьте ложку дрожжей в горшок: денежное дерево распустит новые бутоны — пышное цветение

3. Чайная заварка: использованная чайная заварка может стать хорошим удобрением для денежного дерева. Однако не стоит использовать её слишком часто, так как это может привести к закисанию почвы. Достаточно подсыпать небольшое количество заварки в горшок с растением один раз в месяц.