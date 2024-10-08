Насыпьте ложку дрожжей в горшок: денежное дерево распустит новые бутоны — пышное цветение

Преимущества:
Дрожжи — это одноклеточные грибы, которые используются в различных областях человеческой деятельности. В садоводстве и растениеводстве они применяются как органическое удобрение. Дрожжи содержат белки, углеводы, витамины группы B и минералы, а также способствуют росту и развитию растений. Дрожжевая подкормка активизирует деятельность микроорганизмов в почве, улучшает её структуру и повышает плодородие.
Приготовление подкормки:
Необходимо растворить 1 столовую ложку сухих дрожжей и 1 чайную ложку сахара в 1 литре тёплой воды. Полученный раствор следует настоять в течение 2 часов, а затем разбавить водой в соотношении 1:5. Готовым удобрением можно поливать растение каждые две недели.
Отдельные средства:
1. Древесная зола: содержит множество полезных элементов, таких как калий, фосфор, кальций и другие. Для приготовления раствора необходимо развести 200 г золы в 5 литрах воды и дать настояться в течение недели. Затем можно использовать раствор для полива растения.
2. Яичная скорлупа: скорлупу от варёных яиц нужно промыть, высушить и измельчить в порошок. Этот порошок можно добавлять в грунт при посадке или пересадке денежного дерева, а также использовать в качестве мульчи. Скорлупа будет постепенно разлагаться и обогащать почву питательными веществами.
3. Чайная заварка: использованная чайная заварка может стать хорошим удобрением для денежного дерева. Однако не стоит использовать её слишком часто, так как это может привести к закисанию почвы. Достаточно подсыпать небольшое количество заварки в горшок с растением один раз в месяц.