Агроном рассказал о защите яблонь от грызунов

Эта удручающая картина знакома многим. Приезжаете вы весной на дачу, а ваши любимые яблони и груши, в которые вложено столько любви и труда, безвозвратно погублены — прожорливые грызуны за зиму объели всю кору. Деревья с такими повреждениями уже не спасти.