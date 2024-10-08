Агроном рассказал о защите яблонь от грызунов

Эта удручающая картина знакома многим. Приезжаете вы весной на дачу, а ваши любимые яблони и груши, в которые вложено столько любви и труда, безвозвратно погублены — прожорливые грызуны за зиму объели всю кору. Деревья с такими повреждениями уже не спасти.
Заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и земледелия Новосибирского аграрного университета, почетный работник АПК РФ, агроном Алексей Мармулев рассказал, как можно защитить деревья от грызунов.
— Самое главное, — советует агроном, — навести порядок на участке — убрать старые ветки, листву и прочий мусор. Полевые мыши — главные вредители сада и огорода — строят гнезда в этих остатках. Лишив их строительного материала, мы сократим популяцию.
Также агроном советует использовать различные приманки с ядом. Но здесь важно, чтобы жертвами отравы не стали птицы. Приманки нельзя развешивать на деревьях — только расставлять на земле.
Действенный способ — разбросать под деревьями содержимое кошачьего лотка. Обрабатывать кошачьим дерьмом весь огород специалист не советует — почве от этого никакой пользы не будет.
Многие садоводы для отпугивания мышей используют жженую резину или мех — запах, отвратительный для человека, для грызунов просто невыносим.
В магазинах продаются специальные добавки для побелки стволов, отпугивающие грызунов.
— Один из самых действенных способов, — говорит Алексей Мармулев, — купить металлическую строительную сетку с очень мелкой ячейкой и обмотать ею стволы деревьев. Если саженцы совсем маленькие, можно поставить на них бочку без дна, низ присыпать землей. А весной бочку убрать.
Старый дедовский метод — уплотнение снега вокруг стволов деревьев. Можно хорошенько притоптать, а можно налить воды, чтобы снег превратился в лед.
— Мыши живут и передвигаются под снегом. Снег, превращенный в лед, не пригоден для жизни грызунов, — объясняет Алексей Мармулев.
Бороться с зайцами гораздо сложнее. От них практически нет защиты. Но ушастых вредителей, говорит специалист, не так уж много в Новосибирской области.
Екатерина СОСНИНА.