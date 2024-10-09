Народные приметы на 10 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре эта дата отмечена как Савватий Пчельник. К этому времени заканчивались Пчелиные девятины — девять дней, в течение которых нужно подготовить пчел к зиме. Русская православная церковь в этот день вспоминает о русском святом Савватии Соловецком, который считается основателем обители на Соловецких островах. Расскажем, какие народные приметы на 10 октября в 2024 октября существуют.
Приметы погоды 10 октября
Часть поверий касалась примет погоды.
- Если 10 октября выпал первый снег — зима наступит через 40 дней.
- Северный ветер — к холодной зиме, южный — к теплой.
- Если облака двигаются с юга на север, то погода испортится, а если с севера на юг — жди тепла.
- 10 октября сухо — морозы ударят еще нескоро.
- Гром и гроза сулят бесснежную, мягкую и короткую зиму.
- Галки и вороны кричат — жди дождя.
- Воробьи дружно собирают пух и перья около курятников, утепляют свои укрытия — через несколько дней подует северный ветер и наступят сильные морозы.
- Если шишек на елях и соснах немного, то зима будет не очень холодной.
- Ранний листопад — сулит хорошую осень и теплую зиму.
- Поздний листопад — к суровой и долгой зиме.
- Днем влажность уменьшается, а ночью увеличивается — к ясной погоде.
- Если хорьки меняют летний мех на зимний раньше обычного — к ранней зиме.
- Пчелы плотнее залепляют леток — зима будет холодной, если он остается открытым — то теплой.
Что можно делать 10 октября
Пчеловоды в этот день убирали в омшаники последние ульи и просили своих детей помолиться святому Савватию. Пчеловодство и бортничество считались делами, требующими особой нравственной чистоты, которой обладали маленькие дети.
10 октября было принято готовить и есть пряники, особенно с медом — так наши предки привлекали удачу. Остатками блюда угощали птиц. К слову, сейчас часто продают поддельный мед. Такой продукт легко отличить от настоящего. Нужно развести мед в воде и капнуть туда йод. Если раствор посинел — в продукт добавили крахмал.
В целом в этот день было принято готовить блюда с медом и печь. Также советовали запомнить сон, который приснится в ночь на 10 октября. Люди верили, что он расскажет о событиях, которые произойдут через неделю.
В этот день старались надевать яркую и светлую одежду, в идеале — желтую, как мед. Этот цвет нравится далеко не всем. Например, дизайнер Алекс Ондар высказался в поддержку минимализма, который предполагает пять основных цветов: белый, черный, синий, бежевый и серый.
10 октября старались проснуться как можно раньше, чтобы потом не бороться с бессонницей.
Что запрещено делать 10 октября
На Руси было не принято заниматься какой-либо работой, не связанной с пчеловодством. Это считалось большим грехом. Говорили, что ничего из сделанного сегодня не пойдет на пользу.
В этот день старались не злиться и не выражать недовольство жизнью, не ругаться. Наши предки боялись, что в этом случае Фортуна отвернется, причем надолго. Вернуть ее расположение можно будет только добрыми делами и заботами о других. Запрещалось и рассказывать кому-либо о проблемах.
Было не принято стричься и красить в другой цвет волосы в этот день — жизнь может поменяться в худшую сторону.
10 октября нельзя было ходить в лес. Говорилось, что можно забрести вглубь и не найти дороги назад.
Также запрещалось брать вещи мужа или жены — это сулило крупную ссору.
Не советовали делать какие-либо операции с деньгами. Опасались, что это к финансовым сложностям.
Нельзя было выбрасывать старый мед, найденный в недрах кухонных шкафов. Это сулило потерю достатка. Запрещалось надевать темные вещи.