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Народные приметы на 10 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

На 10 октября есть множество примет, в которые на Руси без сомнений верили. Воспринимать ли их всерьез сейчас, каждый решает сам, но любопытно узнать, каким советам следовали и на что обращали внимание наши предки.

Айгуль Сабитова
Автор Погода Mail
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Источник: РИА "Новости"

В народном календаре эта дата отмечена как Савватий Пчельник. К этому времени заканчивались Пчелиные девятины — девять дней, в течение которых нужно подготовить пчел к зиме. Русская православная церковь в этот день вспоминает о русском святом Савватии Соловецком, который считается основателем обители на Соловецких островах. Расскажем, какие народные приметы на 10 октября в 2024 октября существуют.

Приметы погоды 10 октября

Часть поверий касалась примет погоды.

  • Если 10 октября выпал первый снег — зима наступит через 40 дней.
  • Северный ветер — к холодной зиме, южный — к теплой.
  • Если облака двигаются с юга на север, то погода испортится, а если с севера на юг — жди тепла.
  • 10 октября сухо — морозы ударят еще нескоро.
  • Гром и гроза сулят бесснежную, мягкую и короткую зиму.
  • Галки и вороны кричат — жди дождя.
  • Воробьи дружно собирают пух и перья около курятников, утепляют свои укрытия — через несколько дней подует северный ветер и наступят сильные морозы.
  • Если шишек на елях и соснах немного, то зима будет не очень холодной.
  • Ранний листопад — сулит хорошую осень и теплую зиму.
  • Поздний листопад — к суровой и долгой зиме.
  • Днем влажность уменьшается, а ночью увеличивается — к ясной погоде.
  • Если хорьки меняют летний мех на зимний раньше обычного — к ранней зиме.
  • Пчелы плотнее залепляют леток — зима будет холодной, если он остается открытым — то теплой.

Что можно делать 10 октября

Пчеловоды в этот день убирали в омшаники последние ульи и просили своих детей помолиться святому Савватию. Пчеловодство и бортничество считались делами, требующими особой нравственной чистоты, которой обладали маленькие дети.

10 октября было принято готовить и есть пряники, особенно с медом — так наши предки привлекали удачу. Остатками блюда угощали птиц. К слову, сейчас часто продают поддельный мед. Такой продукт легко отличить от настоящего. Нужно развести мед в воде и капнуть туда йод. Если раствор посинел — в продукт добавили крахмал.

В целом в этот день было принято готовить блюда с медом и печь. Также советовали запомнить сон, который приснится в ночь на 10 октября. Люди верили, что он расскажет о событиях, которые произойдут через неделю.

В этот день старались надевать яркую и светлую одежду, в идеале — желтую, как мед. Этот цвет нравится далеко не всем. Например, дизайнер Алекс Ондар высказался в поддержку минимализма, который предполагает пять основных цветов: белый, черный, синий, бежевый и серый.

10 октября старались проснуться как можно раньше, чтобы потом не бороться с бессонницей.

Что запрещено делать 10 октября

На Руси было не принято заниматься какой-либо работой, не связанной с пчеловодством. Это считалось большим грехом. Говорили, что ничего из сделанного сегодня не пойдет на пользу.

В этот день старались не злиться и не выражать недовольство жизнью, не ругаться. Наши предки боялись, что в этом случае Фортуна отвернется, причем надолго. Вернуть ее расположение можно будет только добрыми делами и заботами о других. Запрещалось и рассказывать кому-либо о проблемах.

Было не принято стричься и красить в другой цвет волосы в этот день — жизнь может поменяться в худшую сторону.

10 октября нельзя было ходить в лес. Говорилось, что можно забрести вглубь и не найти дороги назад.

Также запрещалось брать вещи мужа или жены — это сулило крупную ссору.

Не советовали делать какие-либо операции с деньгами. Опасались, что это к финансовым сложностям.

Нельзя было выбрасывать старый мед, найденный в недрах кухонных шкафов. Это сулило потерю достатка. Запрещалось надевать темные вещи.