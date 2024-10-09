Народные приметы на 10 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день старались не злиться и не выражать недовольство жизнью, не ругаться. Наши предки боялись, что в этом случае Фортуна отвернется, причем надолго. Вернуть ее расположение можно будет только добрыми делами и заботами о других. Запрещалось и рассказывать кому-либо о проблемах.