Вместо 20 кг навоза. Рассыпьте муку по огороду — земля станет как новая

Каждый огородник знает, что каждую осень землю надо удобрять. За сезон грунт истощается, поэтому если вы хотите летом вырастить богатый урожай, то не забудьте про удобрения.
Конечно, идеально засыпать на участок навоз. Но тут есть загвоздка. Главным образом, это дорогое удовольствие. Да и не на каждый огород сможет проехать машина для того, чтобы его выгрузить.
Поэтому садоводы придумали альтернативу, причем очень успешную. Садовод Светлана Городецкая рекомендует в октябре раскидать по грядкам хитрую смесь, которую легко приготовить.
Удобрять грунт надо только там, где вы будете делать посадки в новом сезоне.
Итак, для приготовления вам понадобятся доломитовая мука, в состав которой входит 40% кальция. А этот элемент, напомним, раскисляет почву, а также помогает корневой системе быстро и правильно сформироваться.
Также в муке содержится оксид магния, за счет которого растения питаются и ускоряют процесс завязывания будущих плодов. На 10-литровое ведро понадобится три килограмма муки мелкого помола.
Далее добавьте диатомит садовый, который продезинфицирует землю от болезней и вредителей. Соответственно, будущие растения не будут страдать.
Наш эксперт уверена, что этим удобрением надо насыщать грунт каждую весну и осень. Со временем все болезни уйдут.
В диатомите также содержатся полезные магний, кремний, железо и другие важные элементы. Достаточно трех килограммов подкормки на 10-литровое ведро.
Перемешайте тщательно доломитовую муку и диатомит садовый, а после этого рассыпьте по огороду. По мнению Городецкой, данное удобрение может спокойно заменить 20 килограммов навоза.