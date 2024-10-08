Какой будет зима в России в 2024—2025 годах: что ждет регионы с декабря по февраль

Прогноз погоды всегда остается одной из самых обсуждаемых тем как среди дачников, так и среди остальных людей. Каждый год проходит с новыми удивительными особенностями. Метеорологи постоянно анализируют данные, чтобы предсказать, какой будет зима в 2024—2025 годах. Специалисты обращают внимание на различные факторы, включая изменения климата, цикличность погодных явлений и другие аспекты, чтобы дать наиболее точный прогноз. В статье мы рассмотрим некоторые факторы, влияющие на состояние атмосферы в холодное время года, и попробуем представить, какой зима может быть в этот раз.
Что прогнозируют метеорологи на зиму 2024—2025 годов
Гидрометцентр России каждый год предоставляет вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период, который длится с октября по март следующего года. Это главный источник получения долгосрочного прогноза погоды для будущей зимы. По мнению метеорологов, прогноз сбудется с вероятностью 65—69%. Далее этот вероятностный прогноз будут корректировать в каждом регионе по месячным, декадным прогнозам. Точность прогнозов, которые давал Гидрометцентр России на протяжении 15 лет, варьировалась от 63 до 81%.
Метеорологи и климатологи сделали следующие выводы:
- В течение 6 месяцев отопительного сезона (с октября по март) температурный фон выше нормы ожидается в северных и центральных районах Сибирского федерального округа, в некоторые месяцы похожая ситуация будет в Уральском федеральном округе и Якутии. На северо-востоке Дальневосточного федерального округа, скорее всего, будут отрицательные аномалии температуры воздуха. На прочей территории России температурный фон будет держаться в области средних многолетних значений за 1991—2020 годы.
- Специалисты используют несколько методов прогнозирования: климатологический, аналоговый, метод постоянства и тенденций, а также численное предсказание погоды. Для долгосрочного прогноза погоды применяют аналоговый подход, в основе которого лежат выводы о будущих атмосферных процессах и погоде по аналогии с ранее происходившими. К актуальным текущим ситуациям подбирают аналоги из архива и анализируют данные.
Прогноз на зиму в 2024—2025 годах в разных регионах России
На территории страны разные типы климата, соответственно погодные условия зимой тоже будут различными. На формирование климата влияют рельеф, географическая широта, близость морей и океанов, влияние океанических течений, циркуляция воздушных масс.
Декабрь 2024-го
Средняя температура за месяц ожидается выше нормы в большинстве регионов Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Республике Бурятии. На юго-востоке Сибирского федерального округа прогнозируют более высокую среднюю температуру за месяц по сравнению с декабрем 2023 года.
Январь 2025-го
Температурный режим на большей части страны будет близок к средним многолетним значениям. Однако на севере Якутии и Таймыре средняя месячная температура воздуха будет выше нормы, а на Чукотке — ниже нормы. Таким образом, средняя температура в январе на севере Хабаровского края и в Якутии будет выше, а на Чукотке ниже, чем в аналогичный период 2024 года.
Февраль 2025-го
Выше нормы температура прогнозируется на северо-востоке Уральского федерального округа, на большей части территории Красноярского края и на западе Якутии.
Комментарий эксперта
«По данным ведущего центра по прогнозированию климата (WMO Lead Centre for Annual-to-Decadal Climate Prediction), на период от года до десятилетия предстоящий зимний сезон попадает на смену фазы Эль-Ниньо на Ла-Нинья (это индексы температуры океана). В соответствии с ожидаемым продолжением повсеместного повышения температуры поверхности моря выше нормы во всех океанских бассейнах за пределами приэкваториальной восточной части Тихого океана, прогнозируется повышение температуры выше нормы почти на всех участках суши. Это приведет к формированию положительных аномалий температуры воздуха с октября по декабрь практически на всей территории России, особенно в ее азиатской части. Прогнозы количества осадков соответствуют ожидаемым последствиям Ла-Нинья. Для нашей территории это выразится в выпадении осадков выше нормы для азиатской части, за исключением территории Дальнего Востока, побережья Охотского моря. Для европейской территории России и температура воздуха, и суммы осадков ожидаются в пределах нормы до декабря», — сообщает Ирина Кужевская, кандидат географических наук, доцент кафедры метеорологии и климатологии ТГУ.
По каким приметам можно определить погоду зимой
Есть много народных примет для предсказания температуры и количества осадков зимой. Хоть этот способ и не считается официальным (у него нет научного обоснования), довольно часто предсказания сбываются. Формировались приметы в результате наблюдений людей за окружающей средой. Они до сих пор передаются из поколения в поколение.
- По приметам, большой урожай рябины сулит дождливую осень и морозную зиму. Если ягод мало, то осень продлится долго и будет сухой, а зима — теплой;
- про калину есть подобная примета: много ягод калины предвещают холодную зиму;
- листопад тоже влияет на погоду зимой: если снег выпадет до того, как все листья с деревьев опадут, то зима будет морозной и суровой;
- если в сентябре по второму разу будут цвести деревья, считается, что зима будет долгой;
- время прихода зимы в народе определяли по березам: если листья начали желтеть сверху, то зима начнется уже в ноябре, а если снизу — осень будет долгой;
- чем теплее осенью, тем холоднее зимой;
- если перелетных птиц в октябре не осталось, то скоро будет снег и сильный мороз;
- мороз в ноябре предвещает сильные февральские метели.
Какой была зима в 2023—2024 годах
В прошлом году зимний период во многих населенных пунктах был влажным из-за большого количества осадков. Рекордсменами по количеству осадков были Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Москва.
В городах континентальной части страны было довольно сухо: в Омске, Красноярске, Перми, Челябинске и Екатеринбурге выпало небольшое количество осадков.
Теплее всего было в Краснодаре, где средняя температура за сезон не опускалась ниже +4,7 °C. В начале декабря она поднималась до +20,1 °C. Теплее всего было в Волгограде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге.
Холоднее всего было на Урале и в Сибири. Чемпионами по морозу стали Омск, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Уфа, Пермь. Самые холодные дни были в Екатеринбурге (-33,6 °C) и Красноярске (-42,9 °C). Разница температур больше всего была в Красноярске (50,6 °C), Новосибирске (43,7 °C), Омске (41,7 °C) и Челябинске (41,1 °C).
На заметку россиянам: какой будет погода в декабре, январе и феврале в 2024—2025 годах
В конце сентября или начале октября Гидрометцентр России публикует прогноз погоды на отопительный сезон. Он позволяет определить отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы с октября по март. После этого прогноз адаптируется для каждого отдельного региона.
Количество осадков могут прогнозировать только примерно на месяц вперед, поэтому сильно заранее про снег, изморозь и гололед узнать нельзя.
Погода, как ежечасное и ежедневное явление, влияет на все аспекты нашей жизни. Именно поэтому нам нужны прогнозы погоды, чтобы знать, как планировать день, как одеться, к каким погодным условиям готовиться.
Кратко резюмируем атмосферные условия на следующий морозный сезон:
- Гидрометцентр России представил вероятностный прогноз температурного режима на предстоящую зиму. После изучения этот прогноз будут корректировать в разных регионах страны.
- В течение 6 месяцев отопительного сезона температура будет выше нормы в северных и центральных районах Сибирского федерального округа, а также в некоторых частях Якутии и Уральского федерального округа.
- На северо-востоке Дальневосточного федерального округа прогнозируют отрицательные аномалии температуры воздуха. На остальной территории страны температурный фон будет близок к средним многолетним значениям за период с 1991 по 2020 год.
- Есть несколько методов прогнозирования атмосферных условий на предстоящий зимний сезон. Для долгосрочного прогноза погоды используют аналоговый подход, основанный на сравнении со схожими погодными сценариями, имевшими место в прошлом.
- В ходе исследования специалисты выяснили, что в зимний период на большей части территории страны ожидаются значительные колебания температуры воздуха. Это может повлиять на возникновение опасных погодных условий.
- В первый месяц зимы в большинстве областей Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Республике Бурятии среднемесячная температура будет превышать норму. Юго-восток Сибирского федерального округа порадует более высокой температурой по сравнению с декабрем прошлого года.
- В январе 2025 года на большей части России температурный режим, скорее всего, будет близок к средним многолетним значениям. Однако на Чукотке среднемесячная температура воздуха будет ниже нормы, а на севере Якутии и в Таймырском автономном округе — выше нормы.
- В северо-восточной части Уральского федерального округа, западной части Якутии и на большей территории Красноярского края температура будет выше среднего значения.
- Эксперт Ирина Кужевская сообщает о положительных аномалиях температуры воздуха с октября по декабрь почти на всей территории России. Ирина Кужевская прогнозирует выпадение осадков выше нормы для азиатской части России, кроме Дальнего Востока, побережья Охотского моря. На европейской территории России до декабря будут в пределах нормы температура воздуха и сумма осадков.
- Кроме официальных прогнозов погоды, есть и народные приметы. В них ожидание холодной зимы связано с теплой осенью, большим урожаем рябины и калины, наличием перелетных птиц в октябре.
Автор: Дарья Загоруйко
Эксперт: Ирина Кужевская, кандидат географических наук, доцент кафедры метеорологии и климатологии ТГУ