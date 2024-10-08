Какой будет зима в России в 2024—2025 годах: что ждет регионы с декабря по февраль

«По данным ведущего центра по прогнозированию климата (WMO Lead Centre for Annual-to-Decadal Climate Prediction), на период от года до десятилетия предстоящий зимний сезон попадает на смену фазы Эль-Ниньо на Ла-Нинья (это индексы температуры океана). В соответствии с ожидаемым продолжением повсеместного повышения температуры поверхности моря выше нормы во всех океанских бассейнах за пределами приэкваториальной восточной части Тихого океана, прогнозируется повышение температуры выше нормы почти на всех участках суши. Это приведет к формированию положительных аномалий температуры воздуха с октября по декабрь практически на всей территории России, особенно в ее азиатской части. Прогнозы количества осадков соответствуют ожидаемым последствиям Ла-Нинья. Для нашей территории это выразится в выпадении осадков выше нормы для азиатской части, за исключением территории Дальнего Востока, побережья Охотского моря. Для европейской территории России и температура воздуха, и суммы осадков ожидаются в пределах нормы до декабря», — сообщает Ирина Кужевская, кандидат географических наук, доцент кафедры метеорологии и климатологии ТГУ.