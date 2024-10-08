Забудьте до апреля. Как укрыть розы в октябре — старинный способ

В старину в российских садах розы традиционно укрывали на зиму лапником. Этот природный материал со множеством иголок создавал своего рода воздушную «шубу», которая сохраняла тепло, исходящее от земли. Эта «шуба» была не только теплой, но и «дышащей», предотвращая процессы гниения.