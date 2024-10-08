Забудьте до апреля. Как укрыть розы в октябре — старинный способ

В конце октября опытные огородники начинают укрывать розы к зиме. Растение это теплолюбивое, поэтому холода может не пережить.
Садовод Анастасия Новикова решила вспомнить старый способ, который использовали еще наши прадеды. Несмотря ни на что, метод до сих пор рабочий, поэтому смело можете пользоваться.
Но для начала под кустами вычистить землю от опавшей листвы и возможных сорняков, чтобы ничего не загущало растение.
Далее обрабатываем грунт от болезней и вредителей. Идеально подойдет раствор железного купороса, разведенный из расчета 50 граммов средства на 10 литров воды.
На следующий день после обработки можно приступать к укрытию.
В старину в российских садах розы традиционно укрывали на зиму лапником. Этот природный материал со множеством иголок создавал своего рода воздушную «шубу», которая сохраняла тепло, исходящее от земли. Эта «шуба» была не только теплой, но и «дышащей», предотвращая процессы гниения.
К тому же, хвоя обладает антисептическими свойствами. Под лапником, укрытым снежным одеялом, розы чувствовали себя прекрасно, как в мороз, так и во время оттепелей.
Однако в последнее время добыть лапник, как в старые добрые времена, становится все сложнее. В Подмосковье, целые гектары хвойных лесов поражены жуком-типографом, что превратилось в настоящую экологическую катастрофу.
Если вам повезет найти только что упавшее дерево, считайте, что вы счастливчик. В остальных случаях лапник надо обрабатывать фунгицидами.