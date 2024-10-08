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В США поспорили, достигнет ли ураган «Милтон» несуществующей категории

Ураган «Милтон», который приближается к побережью Флориды, может достичь по силе пока не существующей шестой категории, считают опрошенные Newsweek эксперты.

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Источник: NASA

На фоне усиления «Милтона» до пятой, высшей сейчас категории эксперты обратили внимание на исследование, опубликованное научным журналом Proceedings of the National Academy of Sciences в феврале. Майкл Венер и Джеймс Коссин пишут, что в последние годы все чаще возникают штормы пятой категории, и предлагают ввести новую — шестую категорию, под которые попадут ураганы с порывами ветра свыше 300 км/ч.

Некоторые эксперты в разговоре с Newsweek сочли, что введение новой категории повысит осведомленность людей о возросшем риске формирования крупных циклонов, вызванных глобальным потеплением. Другие же заявили, что создание новой категории не поможет населению, поскольку любое предупреждение и так говорит об опасности.

Ураган «Милтон» может в среду накрыть залив Тампа, в районе которого живут более 3,3 млн человек. По данным Национального центра США по отслеживанию ураганов (NHC), он движется со скоростью 14,5 км/ч, порывы ветра достигают 287 км/ч. На фоне приближения урагана ко Флориде в США отменили более 1,5 тыс. рейсов.

Предупреждения об урагане «Милтон» появились через десять дней после обрушившегося на Флориду урагана «Хелен», в результате которого погибли 277 человек.