В США поспорили, достигнет ли ураган «Милтон» несуществующей категории

На фоне усиления «Милтона» до пятой, высшей сейчас категории эксперты обратили внимание на исследование, опубликованное научным журналом Proceedings of the National Academy of Sciences в феврале. Майкл Венер и Джеймс Коссин пишут, что в последние годы все чаще возникают штормы пятой категории, и предлагают ввести новую — шестую категорию, под которые попадут ураганы с порывами ветра свыше 300 км/ч.