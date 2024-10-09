Вильфанд спрогнозировал значительное понижение температура в Приволжье и Сибири

«Очень сильное понижение температуры к концу недели произойдет на юге западной Сибири: в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температура понизится почти на 15 градусов, ночные температуры будут 5−8 градусов со знаком минус, такие морозцы, дневные температуры еле-еле будут переваливать через 0 градусов — 2−3 градуса тепла», — сказал он.
Значительное понижение температуры прогнозируется во всех регионах Приволжского федерального округа, добавил Вильфанд. Так, если еще в понедельник температура была выше 20 градусов в Татарстане, в Самарской, Пензенской, Ульяновской областях, то к последнему дню рабочей недели температура понизится более чем на 10 градусов, ночные температуры будут преимущественно отрицательными, дневные температуры тоже невысокими — от 5 до 10 градусов и ниже, заметил он.
«Например, в Ульяновской области в среду 13−18 градусов, а в пятницу всего-навсего от 5 до 10 градусов, в Удмуртской Республике в пятницу ночью будет минус 2−7, днем не выше 5 градусов, в Башкортостане 14−19 градусов в среду, а в пятницу уже 1−6 градусов, более чем на 13 градусов [температуры понизятся]», — уточнил метеоролог.
Говоря о других регионах России, научный руководитель Гидрометцентра заметил, что на азиатской части России ночные температуры уже везде со знаком минус, что соответствует континентальному климату. В Якутии дневные температуры не выше нуля градусов, только на юге они еще 4−5 градусов, а снегом покрыто уже 90% территории.
«Комфортная погода на самом юго-востоке страны в Приморском крае, там около 20 градусов, даже до 23, и небольшие осадки», — рассказал метеоролог.
Погода на юге России
На юге Европейской России температура будет снижаться, но также останется комфортной, отметил Вильфанд. Например, к концу недели в Сочи температура опустится до 23 градусов, в Краснодарском крае будут дни, когда температура воды будет выше температуры воздуха, показатели составят 23 и 22 градуса соответственно, добавил он.