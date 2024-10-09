Вильфанд спрогнозировал значительное понижение температура в Приволжье и Сибири

Значительное понижение температуры прогнозируется во всех регионах Приволжского федерального округа, добавил Вильфанд. Так, если еще в понедельник температура была выше 20 градусов в Татарстане, в Самарской, Пензенской, Ульяновской областях, то к последнему дню рабочей недели температура понизится более чем на 10 градусов, ночные температуры будут преимущественно отрицательными, дневные температуры тоже невысокими — от 5 до 10 градусов и ниже, заметил он.