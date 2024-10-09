В Бурятии расчищают от снега горные перевалы

Накануне в ГУ МЧС по региону сообщали, что вечером 8 и 9 октября в республике ожидается усиление ветра до 15−24 м/ с, дождь и мокрый снег, а также понижение температуры на 10 градусов и более. Объявлено штормовое предупреждение.