В Бурятии расчищают от снега горные перевалы

«На перевале Пыхта в Прибайкальском районе устраняют последствия прошедшего накануне снегопада. На участке с пяти утра работает спецтехника: две комбинированные дорожные машины и погрузчик. Движение транспорта по дороге открыто», — сообщили в ведомстве.
На этой же трассе в районе сел Гремячинск и Турка сильным ветром повалило несколько деревьев, они упали на проезжую часть.
Снежно, местами накаты образовались на перевале Заганский на трассе Мухоршибирь — Бичура — Кяхта, на перевале Барский — на границе Мухоршибирского и Тарбагатайского районов. Скользко из-за прошедшего мокрого снега на отрезке федеральной трассы «Байкал», ведущей из Улан-Удэ в Иркутск.
Спасатели рекомендуют местным жителям и гостям республики, туристам, соблюдать меры безопасности, воздержаться от дальних поездок на автомобиле, не выходить на горные маршруты.
О последствиях шторма
Вечером 8 октября южную и центральную части Бурятии накрыл шторм, порывы ветра доходили до 24 м/с, местами прошел снег. Из-за непогоды в Улан-Удэ и некоторых районах оказались поврежденными электропровода. Без электроснабжения остались жители части пригорода и нескольких улиц столицы Бурятии. «Бригады РЭС до поздней ночи устраняли обрывы проводов в районах Бурятии и городе Улан-Удэ», — сообщили в пресс-службе правительства республики.
Ночью в условиях сильного ветра пожарным удалось потушить три возгорания в Улан-Удэ — в частных домах на ул. Красногвардейской и ул. Бабушкина, в районе плотной жилой застройки, а также рядом с исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Республике Бурятия.
Накануне в ГУ МЧС по региону сообщали, что вечером 8 и 9 октября в республике ожидается усиление ветра до 15−24 м/ с, дождь и мокрый снег, а также понижение температуры на 10 градусов и более. Объявлено штормовое предупреждение.