Власти призвали более 5,5 млн жителей Флориды эвакуироваться из-за урагана «Милтон»

Эвакуация началась в понедельник, замедлив движение на трассе до минимума. Чтобы не допустить заторов на основных маршрутах, чиновники призвали жителей отправиться в ближайшие убежища и не уезжать дальше вглубь страны. Приказы были направлены на то, чтобы увести людей от смертоносного штормового нагона, а не от разрушительных ветров шторма.