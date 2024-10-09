Вильфанд спрогнозировал «радиационный» туман в Москве

Вильфанд уточнил, что туманы охлаждения образуются, когда ночью при малооблачной погоде подстилающая поверхность охлаждается и при низкой температуре происходит конденсация водяных паров. «Радиационный» туман не имеет отношения к радиоактивности, он называется так в связи с длинноволновым излучением подстилающей поверхности, объяснил метеоролог. При этом в понедельник и вторник в Москве происхождение тумана было вызвано переносом теплого, насыщенного влагой воздуха.