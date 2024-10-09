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Вильфанд спрогнозировал «радиационный» туман в Москве

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Возникновение туманов охлаждения или «радиационных» туманов возможно в конце рабочей недели в столице, в то же время днем будет «много солнца», и температура воздуха повысится до +15 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +10° 0 м/с 93% 758 мм рт. ст. +15°
Источник: РИА "Новости"

«Туман охлаждения, иногда его называют “радиационным” туманом, в четверг и в пятницу не исключен», — сказал он.

Вильфанд уточнил, что туманы охлаждения образуются, когда ночью при малооблачной погоде подстилающая поверхность охлаждается и при низкой температуре происходит конденсация водяных паров. «Радиационный» туман не имеет отношения к радиоактивности, он называется так в связи с длинноволновым излучением подстилающей поверхности, объяснил метеоролог. При этом в понедельник и вторник в Москве происхождение тумана было вызвано переносом теплого, насыщенного влагой воздуха.

В последний день рабочей недели температура воздуха повысится до +13−15 градусов, джем ожидается «много солнца», уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

В субботу прогнозируется умеренно теплая погода, температура воздуха составит +9−14 градусов, что на 3 градуса выше нормы, заметил метеоролог. В воскресенье температура снова понизится примерно до +10 градусов, в дальнейшем дневные температуры будут ниже 10-градусной отметки, добавил Вильфанд.