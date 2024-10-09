Обрезка роз осенью: подробный разбор и пошаговая инструкция

«Я обрезаю розы в сухую погоду, желательно солнечную или хотя бы без осадков. Срезы ничем не обрабатываю, подсыхают естественным образом. Был опыт с замазыванием живой корой, но разницы с ней и без нее не увидела. Чтобы не было зажеванных стволов, важно секатор располагать правильно. У любого секатора есть режущая часть и наковаленка. Во время среза режущая часть должна быть снизу, то есть ближе к оставляемому стволу, а наковаленка сверху, ближе к отрезаемой части. Желательно, чтобы этот секатор был только для роз. После каждой обрезки дезинфицирую его при помощи ненужных духов либо марганцовки», ― рассказывает эксперт Светлана Самойлова, популярный блогер-садовод, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере».