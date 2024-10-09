Обрезка роз осенью: подробный разбор и пошаговая инструкция

Уход за розами осенью — это не просто очередная забота о саде, а ключевая мера, обеспечивающая здоровье и обильное цветение вашей любимой культуры в следующем сезоне. В это время, когда цветущие растения постепенно готовятся к зимнему покою, именно правильная обрезка играет решающую роль. Обрезка роз осенью поможет не только удалить поврежденные и больные ветви, но и сформировать крепкий и аккуратный куст, способный эффективно противостоять холодам. Далее мы расскажем о наиболее важных аспектах и нюансах этой техники.
Почему важно обрезать розы на зиму
Осенью эта процедура имеет множество преимуществ для декоративной культуры. Давайте разберем основные причины, почему стоит уделять внимание обрезке.
- Профилактика заболеваний. Удаление старых, больных или поврежденных ветвей способствует созданию более благоприятной среды для роста здоровых побегов. Это также снижает риск распространения гнилостных заболеваний и вредителей, которые могут пережить зиму на нежелательных органических остатках. Обрезка позволяет поддерживать циркуляцию воздуха, что снижает вероятность грибковых инфекций в будущем.
- Защита от морозов. Суровые зимы могут оказать разрушающее влияние на незащищенные растения. Обрезка помогает снизить нагрузку на кусты, уменьшая количество веток, которые могут сломаться под тяжестью снега или льда. Кроме того, когда кусты обрезаны, укрывать их на зиму становится гораздо проще. Это позволяет использовать меньшее количество укрывных материалов, обеспечивая при этом необходимую защиту от морозов и сильных ветров.
- Формирование куста. Обрезка роз на зиму помогает сформировать компактную и гармоничную крону куста.
- Стимуляция роста. Умеренная обрезка стимулирует рост новых побегов, которые будут цвести в следующем сезоне. Обрезая кусты, вы побуждаете их расти более активно.
Когда нужно обрезать розы: оптимальные сроки
Мы подготовили таблицу, которая поможет сориентироваться по срокам обрезки роз на зиму в разных регионах.
|Южные регионы
|Конец ноября
|Центральная часть России
|Вторая половина октября
|Северо-Западная часть России
|Первая половина октября
|Урал
|Конец сентября — октябрь
|Сибирь
|Конец сентября — первая половина октября
|Забайкалье
|Вторая половина сентября — начало октября
|Амурская область
|Конец августа — сентябрь
|Хабаровский край
|Конец сентября — октябрь
Общие правила обрезки роз осенью после цветения
Чтобы мероприятие прошло успешно и без негативных последствий для цветущих растений, стоит следовать нескольким основным правилам.
Погода для процедуры
Обрезка роз производится только в благоприятные погодные условия без осадков.
Садовые инструменты
Используйте чистые и хорошо заточенные приспособления. Вам понадобятся секатор или сучкорез и ножовка для толстых стеблей роз. Необходимо дезинфицировать лезвие и рабочую поверхность инструмента после каждого куста. Для этого можно использовать раствор этилового спирта с концентрацией не менее 70%, изопропилового — с концентрацией не менее 60%, хлоргексидин или любой готовый антисептик с соответствующим содержанием спирта.
Этапы мероприятия
Срез делают над внешней почкой, чтобы новые ветви росли наружу и формировали объемную крону. Побег обрезают, отступив 5 мм вверх от почки, сверху вниз, под углом 45°. Этот небольшой запас необходим, чтобы избежать повреждения самой почки. Направление реза по косой позволит избежать застаивания воды. Таким образом срез будет более устойчив к гниению.
После обрезки срезы обрабатывают антисептическими средствами, чтобы предотвратить гниль или заражение различными заболеваниями. Можно использовать темно-розовый раствор марганцовки, фукорцин, 10%-й раствор йода, 3%-й раствор медного купороса.
«Я обрезаю розы в сухую погоду, желательно солнечную или хотя бы без осадков. Срезы ничем не обрабатываю, подсыхают естественным образом. Был опыт с замазыванием живой корой, но разницы с ней и без нее не увидела. Чтобы не было зажеванных стволов, важно секатор располагать правильно. У любого секатора есть режущая часть и наковаленка. Во время среза режущая часть должна быть снизу, то есть ближе к оставляемому стволу, а наковаленка сверху, ближе к отрезаемой части. Желательно, чтобы этот секатор был только для роз. После каждой обрезки дезинфицирую его при помощи ненужных духов либо марганцовки», ― рассказывает эксперт Светлана Самойлова, популярный блогер-садовод, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере».
Пошаговые этапы обрезки роз
Начинающим садоводам эта процедура может показаться сложной задачей, однако, следуя определенным правилам и техникам, можно легко освоить основные принципы. Далее представлена подробная пошаговая инструкция.
1. Выберите время для обрезки
Лучше всего проводить это мероприятие, когда начнутся первые заморозки. Выберите ясный день с сухой погодой, когда температура ночью начнет опускаться ниже −2…-5 C°. Используйте таблицу с рекомендациями для регионов, которую мы привели выше, и сверьтесь с прогнозом погоды.
2. Подготовьте инструменты
Вам понадобятся секатор или сучкорез, ножовка для толстых стеблей, дезинфицирующее средство для инструментов, антисептик для срезов, перчатки. Убедитесь, что все приспособления чистые и острые. Перед началом работы продезинфицируйте рабочую поверхность и лезвия выбранным средством.
3. Оцените куст
Проведите визуальный осмотр куста. Определите, какие ветви требуют удаления (больные, старые, поврежденные) и какие побеги нужно укоротить. Обычно необходимо оставить не менее пяти здоровых веток.
4. Удалите старые и поврежденные ветви
Начиная с нижних частей куста, удалите все сухие, больные и поврежденные ветви, обрезая их до здоровой ткани.
5. Укоротите основные стебли
Оставьте 5―7 сильных и здоровых побегов. Укоротите их на ⅓ или половину в зависимости от сорта роз. Срезы делайте под углом 45°, на 5 мм выше почки, направленной наружу от куста. Обрезая, следите за формированием куста, старайтесь создавать открытую и сбалансированную форму.
6. Удалите все листья
Вручную удалите всю оставшуюся листву на кустах роз. Уберите все обрезанные ветки и листья с участка, чтобы избежать размножения грибков и вредителей. Обязательно утилизируйте все растительные отходы.
7. Обработайте срезы
Обработайте все срезы подходящим антисептическим средством, чтобы избежать гнили и инфекций.
8. Продезинфицируйте инструменты
Обработайте лезвия инструментов дезинфицирующим составом, перед тем как перейти к следующему кусту роз.
На какую высоту обрезать розы в зависимости от группы и вида
Каждый вид требует индивидуального подхода. Вот основные рекомендации по оптимальной высоте обрезки для различных видов роз.
Плетистые
Высота обрезки: минимальная обрезка.
Рекомендации: удалите старые и поврежденные побеги, оставив 3―5 сильных молодых побегов для цветения на следующий год. Обрезка должна быть менее радикальной, чем у других видов. Срезают только ⅓ или ¼ побега.
Кустовые
Высота обрезки: обрезают на 30―50 см от уровня почвы.
Рекомендации: убирайте слабые и поврежденные ветви, оставляя 5―6 сильных. Стремитесь к формированию округлой формы куста.
Флорибунда
Высота обрезки: обрезают на 15―30 см от уровня почвы.
Рекомендации: толстые побеги подрезают на ½ высоты (3―5 почек), более тонкие однолетние режут примерно на ⅓ (7―10 почек).
Чайно-гибридные
Высота обрезки: обрезают на 40―60 см от уровня почвы.
Рекомендации: оставьте 3―5 сильных побегов, укоротив их после 5―7-й почки. Удалите все больные и слабые ветви.
Парковые
Высота обрезки: минимальная обрезка.
Рекомендации: обрезайте только для улучшения формы и удаления больных ветвей. Парковые розы более устойчивы и не требуют сильной обрезки.
Почвопокровные
Высота обрезки: минимальная обрезка.
Рекомендации: удаляют старые, поврежденные и больные ветви. Боковые побеги укорачивают на 2―3 почки. Стебли сворачивают, пригибают и укрывают.
Шрабы
Высота обрезки: 40―60 см от уровня почвы.
Рекомендации: следует удалить старые ветви, оставить 5 сильных побегов, по 7―8 почек на каждом. Остальные ветви обрезать на ⅓ побега.
Мускусные
Высота обрезки: минимальная обрезка.
Рекомендации: удаляют только сломанные, слабые и больные ветки. При необходимости укорачивают только на ⅓ побега.
Полиантовые
Высота обрезки: минимальная обрезка.
Рекомендации: нужно удалить молодую поросль, длинные побеги обрезать на ⅓.
Миниатюрные
Высота обрезки: 15―30 см от уровня почвы.
Рекомендации: на побегах оставляют 3―6 почек. Удалите поврежденные и старые ветви, оставляя несколько крепких побегов. Это способствует компактному и пышному росту.
Как подготовить розы к зиме: уход после обрезки
После этого мероприятия настоятельно советуем начинать готовить розы к зимовке. Ниже перечислим основные рекомендации.
- Удалите остатки старой мульчи. Если на вашем участке есть старая мульча или остатки листьев, желательно убрать их и утилизировать, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний и появление вредителей.
- Подкормите посадки. Советуем использовать специальное комплексное удобрение для подготовки роз к зиме.
- Обработайте от болезней и вредителей. Можно использовать 1%-й раствор бордоской жидкости, 5%-й раствор железного купороса, раствор препарата «Фитоспорин-М».
- Мульчируйте почву. Чтобы защитить корни от холода, поверхность земли вокруг куста мульчируют органическим материалом (торфом, компостом или корой).
- Создайте укрытие на зиму. В зависимости от климатических условий вашего региона рассмотрите возможность укрытия растений (лапником, агроволокном или специальными защитными материалами).
Комментарий эксперта
«В своем саду при обрезке я следую правилу: все, что можно пригнуть, пригибаю. Не только плетистые розы, но и некоторые сорта флорибунды с гибкими стволами. Так, например, роза “Гебрюдер Гримм” (“братья Гримм”) отлично пригибается и позволяет обойтись без обрезки.
Плетистые розы перед укрытием обрезаю так, чтобы убрать все развилки, то есть должен остаться прямой ствол. Тогда весной из него появятся новые сильные побеги, которые дадут роскошные цветы. Если оставлять все развилки, то они, в свою очередь, дадут много мелких веток, а из них букетного цветения не выйдет, получатся лишь редкие одиночные цветы. Если плетистые розы не укрываете, тогда эту процедуру можно отложить на весну. Флорибунду обрезаю по этому же принципу.
Если в вашем саду розы — культура укрывная, тогда обрезаем под укрытие. У меня каркасное укрытие высотой до 50―60 см. Вообще, чем ниже укрытие, тем быстрее его укроет снегом. Розы обрезаю на высоту 40―45 см от земли, касается это чайно-гибридных и флорибунды с негнущимися стволами. Обрезаю на 7―10 см ниже высоты укрытия, чтобы в случае провисания крыша укрытия не давила на стволы и не было разломов.
Памятка для начинающего садовода: как обрезать розы осенью
Это важный этап, который требует внимательности и аккуратности. Собрали для вас памятку, чтобы вы не упустить ничего важного:
1. Обрезку роз производят после первых заморозков. Следите за прогнозом погоды, чтобы дождаться, когда температура воздуха ночью опустится ниже −2…-5 C°.
2. Подготовьте инструменты: секатор или сучкорез и ножовку.
3. Не забывайте дезинфицировать лезвия инструментов после каждого растения.
4. Удалите все сухие и поврежденные ветви, а также лишнюю поросль.
5. Укоротите основные побеги в соответствии с рекомендациями для каждого вида и группы роз.
6. Применяйте правильную технику: срезы делайте под углом 45°, на 5 мм выше почки, направленной наружу от куста.
7. Обработайте срезы растений антисептиком, чтобы предотвратить гниль или болезни.
8. Вручную удалите все листья с растения, также уберите листву и старую мульчу вокруг розы.
9. После этого можно готовить розу к зимовке: обработать от вредителей и болезней, мульчировать и укрывать.
10. Не забывайте, что здоровье растений напрямую зависит от ваших действий, поэтому подойдите к обрезке с вниманием и заботой.
Автор: Елена Панкратова
Эксперт: Светлана Самойлова, популярный блогер-садовод, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере»