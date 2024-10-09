На регионы России обрушится резкий холод и снег через 5 дней — такого не было с 1950 года

Мокрый снег в Москве прогнозируется ближе к 20-м числам октября, но его появление не приведет к образованию устойчивого снежного покрова. Осадки будут таять сразу после падения на землю или даже в воздухе, не успев задержаться на поверхности. Более активная «экспансия» зимы развернется на востоке страны и на Урале.