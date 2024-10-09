На регионы России обрушится резкий холод и снег через 5 дней — такого не было с 1950 года

По прогнозам синоптиков, в Москву уже пришел циклон «Кассандра», который принесет существенные осадки — около 34,8 миллиметра дождя, что составляет почти половину месячной нормы для октября. В то же время первые заморозки в столице ожидаются в середине месяца, когда ночные температуры начнут опускаться ниже нуля.
Мокрый снег в Москве прогнозируется ближе к 20-м числам октября, но его появление не приведет к образованию устойчивого снежного покрова. Осадки будут таять сразу после падения на землю или даже в воздухе, не успев задержаться на поверхности. Более активная «экспансия» зимы развернется на востоке страны и на Урале.
Сибирь и Урал ощутят приход зимы в полной мере. Снегопады покроют Уральский хребет, а также Западную Сибирь, включая верховья Оби и Енисея. В Тюмени ожидается резкое снижение температуры: после относительно теплых +7 градусов похолодание достигнет пика к концу недели, когда ночные температуры упадут до −5…-7 градусов, и начнет формироваться снежный покров.
Европейская часть России пока избежит серьезных снежных осадков. Снег ляжет только в Пермском крае, местами в Башкирии и Республике Коми. Остальная территория останется под влиянием антициклона, что приведет к ясной, но холодной погоде с усилением ночных заморозков вплоть до центральных областей, таких как Владимирская область и Великий Новгород.