Народные приметы на 11 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В эту дату народ праздновал Харитонов день — в память о христианском исповеднике Харитоне. 11 октября пользовалось дурной славой. Дата считалась неблагоприятной. Суеверные крестьяне считали, что в этот день по свету начинает бродить нечисть.
Приметы погоды 11 октября
Часть примет касалась погоды.
- По поверью, если утром трава покрыта инеем, значит скоро выпадет снег. А если он пошел 11 октября, то через 40 дней наступит зима.
- Если дует ветер — жди дождя, идет град — к потеплению на следующей неделе.
- Птицы низко летят — зима будет ранней и очень холодной.
- Северный ветер — к холодной зиме.
- Листья ложатся на землю изнаночной стороной — к хорошему урожаю в следующем году.
- Если ива покрылась инеем, значит зима будет долгой.
- Вокруг Луны образовался радужный круг — к засушливому лету,
- Листья с березы все не опали — зима будет суровая.
- Если зайцы не побелели к Харитонову дню, то зима будет поздней.
- Деревья зацвели повторно, значит осень будет затяжной и теплой.
- Нахохлившиеся куры сулили скорое похолодание.
- Красная заря вечером — к ветреной погоде.
Что можно делать 11 октября
Женщины в этот день занимались рукоделием — вязанием, шитьем или вышиванием. По поверью, работа с нитками помогала укрепить семейное счастье и любовь между супругами. Вечерние посиделки обычно сопровождались песнями и задушевными беседами.
День было принято проводить дома, посвятив время себе и самым близким. Не возбранялось даже безделье, можно было провести время с книгой.
Люди отмывали зеркала и стекла в доме. Говорилось, что так можно избавить жилище от накопленных обид и злости. Зеркало можно применять не только по прямому назначению. Так, недавно ботаники защитили от гибели вымирающие бобовые деревья на Марианских островах, разложив вокруг них небольшие зеркала.
11 октября можно было заниматься заготовками на зиму. Влюбленные в Харитонов день пекли пирог с медовой начинкой и тайком угощали им деревенских ведуний и знахарей. Люди верили, что в благодарность колдуны и ведьмы не станут расстраивать свадьбу и не пошлют будущим женам бесплодие.
Также 11 октября обязательно подавали милостыню нищим и помогали тем, кто попал в беду.
Что запрещено делать 11 октября
Как говорилось выше, наши предки в этот день лишний раз старались не выходить на улицу (особенно вечером). Это объяснялось тем, что 11 октября можно встретиться с потусторонними силами, которые способны принять облик человека или зверя. Кроме того, в этот день опасались колдунов, которые могут навести порчу, а еще людей с черными или карими глазами.
Также 11 октября на Руси запрещалось обсуждать кого-то и сплетничать — якобы можно случайно навести порчу на человека, которая потом вернется обратно к сплетнику.
В этот день не принято было выметать сор из избы. По одному из поверий, это сулило безденежье. Кто-то верил, что по выброшенному сору плохой человек может навести порчу на дом.
11 октября советовали не есть ягоды, в том числе в виде варенья. Наши предки верили, что дьявол перед Покровом плюнул в кусты с ягодой, и кто ее отведает, тот заболеет. У современных экспертов подобных ограничений нет, они часто говорят о пользе ягод. Например, смородина помогает устранить воспалительные процессы в кишечнике, а также снижает риск развития болезней сердца и гипертонии.
Запрещалось в этот день делиться своими секретами или планами. Также день считали не подходящим для операций с деньгами, крупных покупок, путешествий.