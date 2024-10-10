Народные приметы на 11 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Как говорилось выше, наши предки в этот день лишний раз старались не выходить на улицу (особенно вечером). Это объяснялось тем, что 11 октября можно встретиться с потусторонними силами, которые способны принять облик человека или зверя. Кроме того, в этот день опасались колдунов, которые могут навести порчу, а еще людей с черными или карими глазами.