«Если останетесь, вы умрете»: как Флорида готовится к урагану «Милтон»

«Вам нужно подготовиться, сделать все необходимое, а затем покинуть зоны эвакуации», — выступила с предупреждением мэр города Тампа во Флориде Джейн Кастор. «Этот ураган — катастрофа, и я скажу без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете», — заявила она в эфире CNN.