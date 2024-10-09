«Если останетесь, вы умрете»: как Флорида готовится к урагану «Милтон»

Власти штата уже призвали эвакуироваться 5,5 млн человек. Эвакуация началась в понедельник. Также власти отменили плату за проезд по дорогам.
«Вам нужно подготовиться, сделать все необходимое, а затем покинуть зоны эвакуации», — выступила с предупреждением мэр города Тампа во Флориде Джейн Кастор. «Этот ураган — катастрофа, и я скажу без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете», — заявила она в эфире CNN.
Сам ураган может стать рекордно сильным и достигнуть не существующей пока шестой категории, рассказывали опрошенные Newsweek эксперты. Его приход на территорию США ожидают в среду, 9 октября.