Посадили и забыли. Самые надежные сорта томатов, которые завалят урожаем

Каждый огородник мечтает найти самые надежные сорта томатов, чтобы в разгар сезона не мучиться с фитофторозом или той же белокрылкой. Помидоры — капризные растения, за ними нужен тщательный уход. И даже если вы будете щепетильно ухаживать за растениями, не факт, что к концу лета вы получите богатый урожай, ведь многое зависит от семян.
Агроном Иван Русских считает, что есть сверхурожайные сорта, которые буквально завалят помидорами, но выращивать их надо исключительно в идеальных условиях. То есть для новичков они не подойдут, так как тут нужны большие знания о том, как правильно ухаживать за томатами.
Но существуют и среднеурожайные сорта. Да, помидоры вы получите не в огромных количествах, но урожай все равно соберете. И такие томаты не требуют тщательного ухода. Достаточно посадить и практически забыть про них.
Самый популярный сорт из таких — «Дэ барао», который бывает и красным, и черным, и желтым, и розовым. Плоды некрупные, идеально подойдут для засолки. На вкус кисло-сладкие, выразительные, сочные, мясистые, растут в теплице до самых морозов, практически никогда не болеют.
Более крупные плоды у сорта «Блэк рашен». Вывели его селекционеры из России, но сорт оказался настолько успешным, что быстро перекочевал на Запад и стал там популярным. Стебли вырастают до 1,7 м в длину, отдавать урожай начинает уже в июле, а заканчивает — в начале сентября.
Такие томаты надо обязательно подкармливать в течение сезона сульфатом калия — помидоры тогда будут крупными и сладкими.
Агроном также хвалит сорт «Страла» белорусской селекции, стебли которого достигают двух метров. Томаты растут до первых морозов, совершенно неприхотливы в уходе. Только поливайте и иногда удобряйте калием. Плоды среднего размера — до 100 граммов. Вкусные, плотные, не трескаются.
И еще один сорт — «Дикая роза», плоды которого достигают 350 граммов! Это мясистые томаты, которые идеально использовать в салатах. Растет в любых условиях, не болеет.