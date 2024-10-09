Посадили и забыли. Самые надежные сорта томатов, которые завалят урожаем

Каждый огородник мечтает найти самые надежные сорта томатов, чтобы в разгар сезона не мучиться с фитофторозом или той же белокрылкой. Помидоры — капризные растения, за ними нужен тщательный уход. И даже если вы будете щепетильно ухаживать за растениями, не факт, что к концу лета вы получите богатый урожай, ведь многое зависит от семян.