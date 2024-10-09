Идеальные средства. Как обеззаразить теплицу от болезней и вредителей

Далее в теплице надо обработать почву. Для начала снимите верхний слой грунта примерно в 15−20 сантиметров. Уставшую землю можно засыпать в одну кучу, внести туда органические удобрения и оставить на два года. Через этот период землю снова можно занести в теплицу и использовать для посадок.