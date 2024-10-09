Идеальные средства. Как обеззаразить теплицу от болезней и вредителей

Осенью теплицу обязательно надо обрабатывать от болезней и вредителей. Особенно опасны тля и белокрылка, которые могут уничтожить ваши томаты. Часто так бывает, что листья у растений чернеют, плоды гниют. Значит, паразиты уже «поработали».
К концу сезона белокрылка особенно активно развивается в огородах, поэтому сейчас — самое время с ней бороться. Идеальный метод — заменить грунт в теплице полностью. Но это дорого, и не все на это пойдут.
Поэтому агрономы рекомендуют начать с мытья теплицы. Вам понадобится теплая вода и любое моющее средство, например для посуды, или хозяйственное мыло. Разведите раствор и начинайте. Только проводите процедуру, когда на улице выше 10 градусов тепла днем.
После того как теплицу помыли, обрабатывайте фунгицидами. Идеально подойдет медный купорос. Растворите в одном литре воды 10 граммов препарата. Тщательно перемешайте и опрыскивайте сооружение сверху вниз.
Далее в теплице надо обработать почву. Для начала снимите верхний слой грунта примерно в 15−20 сантиметров. Уставшую землю можно засыпать в одну кучу, внести туда органические удобрения и оставить на два года. Через этот период землю снова можно занести в теплицу и использовать для посадок.
Если такой земли нет, то оставьте как есть, главное — убрать истощенный грунт.
В теплице на зиму закрывайте форточки и двери, чтобы лишний снег не задувал, а конструкции сохранились в целости и сохранности.
Собственно, на этом все, оставляйте в таком виде до весны.