«Глаз дракона»: с борта МКС сделали потрясающий снимок урагана «Милтон». Фото дня

Командир экипажа космического корабля миссии SpaceX Crew-8 Мэттью Доминик сфотографировал ураган «Милтон» над Мексиканским заливом. Ураган может стать одним из самых разрушительных в истории наблюдений. Ожидается, что «Милтон», которому присвоили максимальную пятую категорию, дойдет до берега Флориды уже сегодня.