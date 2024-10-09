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«Глаз дракона»: с борта МКС сделали потрясающий снимок урагана «Милтон». Фото дня

Астронавт NASA Мэттью Доминик, находящийся на МКС в составе экипажа миссии Crew-8, сделал завораживающий снимок урагана «Милтон».

Тимур Насибулин
Автор Погода Mail
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Источник: NASA

Командир экипажа космического корабля миссии SpaceX Crew-8 Мэттью Доминик сфотографировал ураган «Милтон» над Мексиканским заливом. Ураган может стать одним из самых разрушительных в истории наблюдений. Ожидается, что «Милтон», которому присвоили максимальную пятую категорию, дойдет до берега Флориды уже сегодня.