Командир экипажа космического корабля миссии SpaceX Crew-8 Мэттью Доминик сфотографировал ураган «Милтон» над Мексиканским заливом. Ураган может стать одним из самых разрушительных в истории наблюдений. Ожидается, что «Милтон», которому присвоили максимальную пятую категорию, дойдет до берега Флориды уже сегодня.
«Глаз дракона»: с борта МКС сделали потрясающий снимок урагана «Милтон». Фото дня
Астронавт NASA Мэттью Доминик, находящийся на МКС в составе экипажа миссии Crew-8, сделал завораживающий снимок урагана «Милтон».
Тимур Насибулин
Автор Погода Mail