Мощная вспышка на Солнце выбросила плазму в направлении Земли

«Плазма выброшена точно по линии Солнце-Земля, а главное, геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчетов. Вещество придет где-то на стыке пятницы (11 октября) и субботы (12 октября)», — уточнили в Лаборатории солнечной астрономии и добавили, что расчеты моделирования появятся позже.
Взрыв был в громадном пятне на севере звезды, оно появилось приблизительно 10 дней назад и наводит ученых на мысль о предстоящих супер-вспышках.
«Несмотря на угрожающий вид, область жила все это время тихой спокойной жизнью, и казалось, что она так и пройдет по диску без последствий. Но в итоге центр все же проснулся точно в момент, когда добрался до направления на Землю», — объясняют в Лаборатории.
В публикации назвали прогнозы на оставшуюся часть недели «исключительно запутанными» с точки зрения ситуации на Солнце и геомагнитной активности на Земле.
Солнечные вспышки подразделяются на классы (A, B, C, M и X) в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Минимальный класс — A0.0, он соответствует мощности излучения на орбите Земли 10 нановатт на 1 кв. м. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы (газа из ионов и электронов). Они могут достигнуть Земли и спровоцировать магнитные бури, которые продолжаются от нескольких часов до нескольких дней.
Бури тоже делят на несколько уровней: от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Некоторые люди во время магнитных бурь страдают от плохого самочувствия. Среди часто упоминаемых симптомов — ухудшение проблем с давлением, замедление капиллярного кровотока, бессонница, мигрень и тахикардия.
В минувший вторник, 8 октября, на Земле началась магнитная буря класса G3. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, буря произошла вопреки прогнозам. Согласно актуальным данным Лаборатории солнечной астрономии, 8 октября к 12:00 по мск буря завершилась. 9 октября в 12:00 мск на Земле магнитных бурь не было, однако магнитное поле было возмущено. Следующая магнитная буря ожидается на Земле в ночь с 11 на 12 октября — с пятницы на субботу.
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