Мощная вспышка на Солнце выбросила плазму в направлении Земли

«Несмотря на угрожающий вид, область жила все это время тихой спокойной жизнью, и казалось, что она так и пройдет по диску без последствий. Но в итоге центр все же проснулся точно в момент, когда добрался до направления на Землю», — объясняют в Лаборатории.