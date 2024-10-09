Вильфанд предсказал один из самых разрушительных ураганов в истории США

По словам Вильфанда, «Милтон» будет мощнее урагана «Иван Грозный» 2004 года и «Катрины» 2005 года, самого разрушительного циклона в истории США. Специалист уточнил, что, когда ураган выйдет на Флориду, разрушения будут мощнейшие, поэтому «сейчас пресечь его выход невозможно, но минимизировать потери можно». Он также призвал спасти людей, поскольку речь идет о миллионах жителей, которых нужно эвакуировать.