Озера воды в море песка: посреди пустыни Сахара прошел сильный дождь

Вообще дожди в пустыне не уникальное явление: осадки иногда проливаются на землю даже в самых сухих точках планеты, но обычно эти дожди очень легкие, а вода быстро впитывается или испаряется. Но этот ливень в Морокко с ними не сравнить: даже много часов спустя после того, как дождь закончился, посреди песка можно видеть целые озера из воды. Историей поделилось издание Associated Press.