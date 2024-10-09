Озера воды в море песка: посреди пустыни Сахара прошел сильный дождь

На юге Марокко начинается пустыня Сахара — одно из самых сухих и жарких мест на планете. Впрочем, сегодня это не совсем верное утверждение. На днях здесь произошло то, чего не случалось 50 лет: проливной дождь.
Вообще дожди в пустыне не уникальное явление: осадки иногда проливаются на землю даже в самых сухих точках планеты, но обычно эти дожди очень легкие, а вода быстро впитывается или испаряется. Но этот ливень в Морокко с ними не сравнить: даже много часов спустя после того, как дождь закончился, посреди песка можно видеть целые озера из воды. Историей поделилось издание Associated Press.
Согласно местным синоптикам, годовая норма осадков в южных районах страны — 250 миллиметров. В окрестностях города Тата и деревни Тагуните только за сутки выпало 100 мм осадков, а суммарно за время дождя кое-где воды было даже больше, чем годовая норма.
Спутниковые снимки показывают, что вода стекается к озеру Ирики, пересохшему уже 50 лет назад. Местная техника застревает в лужах грязи: небывалое явление для местных жителей.
Представитель марокканского Генерального директората метеорологии Хуссин Юабеб утверждает, что таких дождей тут не было 30 или даже 50 лет. Они называются экстратропикальными штормами: один такой дождь способен изменить погоду в регионе на несколько месяцев. Воздух становится более влажным, влага испаряется, и в результате в регионе может пройти новый шторм, предупреждает Хуссин.
Предыдущие шесть лет на большей части Марокко свирепствовала суровая засуха: фермеры забросили многие поля, а потребление воды было жестко нормировано.
Теперь, благодаря ливню, подземные источники вновь наполнятся водой, и местные жители смогут вернуться к земледелию. Хотя насколько дождь поможет в долгосрочной перспективе, пока сказать трудно.
В то же время у воды есть и обратная сторона: бурные потоки испортили урожай в других регионах Марокко и Алжира, а также унесли жизни по меньшей мере 20 человек.
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