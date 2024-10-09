Во Флориде объявили режим ЧС из-за урагана

Согласно сообщению ведомства, оно «сделает все возможное для оказания помощи властям штата в реагировании на последствия урагана в области здравоохранения». Во Флориду направлены, в частности, 100 спасателей вместе с медицинским оборудованием и расходными материалами. Туда также прибыли три команды специалистов, которые вместе с местными коллегами оценят последствия урагана для больниц, домов престарелых и других медицинских учреждений.