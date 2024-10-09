Во Флориде объявили режим ЧС из-за урагана

Согласно сообщению ведомства, оно «сделает все возможное для оказания помощи властям штата в реагировании на последствия урагана в области здравоохранения». Во Флориду направлены, в частности, 100 спасателей вместе с медицинским оборудованием и расходными материалами. Туда также прибыли три команды специалистов, которые вместе с местными коллегами оценят последствия урагана для больниц, домов престарелых и других медицинских учреждений.
Ранее департамент здравоохранения Флориды выступил с предупреждением о том, что вследствие удара стихии и подъема воды люди могут подвергнуться заражению потенциально опасной для жизни инфекцией. После проливных дождей и наводнений может значительно возрасти концентрация бактерий Vibrio, вызывающих желудочно-кишечные заболевания. В случае появления таких симптомов, как диарея, рвота, боль в животе, озноб, учащенное сердцебиение, эксперты советуют немедленно обратиться за медицинской помощью.
7 октября президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за урагана «Милтон» и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, высота волн на западном побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа, может достигать 5 м.
Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что ураган «Милтон» в южной части Мексиканского залива усилился до пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Метеорологи лаборатории Беркли, аффилированной с Калифорнийским университетом, предложили ввести шестую категорию, поскольку «Милтон» по силе порывов ветра может выйти за рамки пятой.
Власти Флориды рекомендовали почти 6 млн жителей штата покинуть дома и эвакуироваться. Начавшиеся эвакуационные мероприятия стали одними из самых масштабных в истории штата.