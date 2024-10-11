Народные приметы на 12 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день православная церковь вспоминает преподобного Феофана Милостивого, который всю жизнь посвятил помощи бедным. Святой отличался добротой и милосердием, а после смерти его мощи исцеляли больных. В этот день также почитают преподобного Кириака Отшельника, мучеников Иоанна и Михаила Красноцветова. Какие народные приметы на 12 октября в 2024 году существуют, можно узнать в нашем материале.
Приметы погоды 12 октября
По поверью, если ночь на 12 октября выдалась звездной, осень будет засушливой, а следующий год — урожайным. Раскаты грома сулят малоснежную зиму; небо в тучах — солнечную погоду в конце осени.
Если вечером или утром появился туман, значит заморозков в ближайшее время не будет, погода будет теплой и солнечной. К 12 октября с березы и дуба полностью опали листья — зима будет теплой. Если с вишни листья не опали — выпавший снег растает.
Соль в солонке отсырела — скоро начнутся сильные дожди. Если на улице выросло много новых грибов, то зима наступит поздно. На деревьях иней — день будет сухим и солнечным. Днем усилился ветер, а к вечеру стих — жди ясную погоду. Восточный ветер — к холодной зиме.
Что можно делать 12 октября
Теперь о том, для чего подходит этот день.
- 12 октября было принято веселиться, с радостью отправляться на встречи.
- На Руси в этот день был праздник у охотников. Вечером они устраивали гуляния и застолья.
- Считалось, что если поймать зайца на охоте, то можно привлечь удачу на весь следующий год.
- Свежей дичью угощали сирот и нищих, их приглашали в дом и сажали за стол.
- К ужину также подавали «милостливые» булочки из белой муки, посыпанные маком.
- Незамужние девушки 12 октября ходили к своим знакомым и просили у них соль. Они рассыпали ее в виде креста у входа в дом. Считалось, что это поможет в ближайшее время найти спутника жизни.
- Полезным считалось отправиться в баню, сауну. К слову, их нужно с осторожностью посещать тем, кто носит линзы. Так, париться можно только в однодневных — они легко меняются после выхода из парной.
- Также день считался подходящим для омолаживающих процедур.
- Обязательно в день Феофана Милостивого помогали беднякам и всем, кому это было нужно.
Что запрещено делать 12 октября
В этот день категорически запрещалось пить алкоголь. Также не разрешалось подбирать найденные деньги. Все это якобы сулило беду. 12 октября нельзя было сплетничать, обижать, злиться и проявлять любые отрицательные эмоции. Кроме того, нежелательно делиться с окружающими своими планами.
12 октября старались не тратить необдуманно деньги и не покупать ненужные вещи. Также советовали в этот день не устраивать помолвку, не играть свадьбу, не делать предложение руки и сердца и не начинать романтические отношения.
Старались воздерживаться от работы с ножом, ножницами и другими острыми предметами. Люди опасались, что в этот день высок риск пораниться.
Не рекомендуется также одалживать деньги. На Руси говорили, что вместе с ними из дома может уйти и счастье. Зачастую люди, которые дали другу деньги в долг, стесняются попросить их вернуть. В связи с этим эксперт советует одалживать только ту сумму, о которой вы с легкостью сможете забыть в случае невозврата.
Женщины в Феофанов день не обсуждали ни с кем своих супругов — опасались, что иначе семейная жизнь может дать трещину. Незамужним девушкам 12 октября запрещалось гадать на любовь. Говорилось, что можно было надолго остаться одинокой.
Также в этот день старались не реагировать на человека, который пытается обидеть, говорит колкости.