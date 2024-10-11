Народные приметы на 12 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Не рекомендуется также одалживать деньги. На Руси говорили, что вместе с ними из дома может уйти и счастье. Зачастую люди, которые дали другу деньги в долг, стесняются попросить их вернуть. В связи с этим эксперт советует одалживать только ту сумму, о которой вы с легкостью сможете забыть в случае невозврата.