Тропические циклоны стали чаще приближаться к суше, заявил Вильфанд

«В 90% случаев тропические циклоны не выходят на сушу, но в последнее десятилетие специалисты отмечают, что это стало происходить все чаще, вероятность повышается», — сказал Вильфанд.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана «Милтон» и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. По оценкам экспертов, «Милтон» принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.