Народные приметы на 13 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

13 октября в церковном календаре отмечен как день святого Михаила, митрополита Киевского и всея Руси. Он родился в Сирии, в 988 году прибыл к великому князю Владимиру. Был распространителем христианства и строил церкви. Именно митрополиту приписывают создание Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря.
В народном календаре дата отмечена как Михаил Соломенный, Печальница, День Григория и Михаила, Григорий Соломенный, Михайлов день, Григорьев день.
Приметы погоды 13 октября
По поверью, если в этот день выпал снег — зима придет не скоро. Если журавли улетели, а снегири пищат, то она, наоборот, будет ранней.
Много орехов, а грибов нет — она будет снежной и суровой. Гром сулил малоснежную и короткую зиму.
Если к 13 октября чисто вылиняли белки, а еж в этот день располагает свою нору с краю леса — жди мягкую зиму.
Утренний мороз на окнах сулит приход гостей. Первый сухой снег предвещает хорошее лето. Также он говорил о том, что скорой зимы можно не ждать. Если луна накануне туманная и мутная или бледная, 13 октября нужно ждать непогоду, если яркая и чистая — день будет погожим. Лучина горит неясно — к ненастью.
Если пошел дождь — на следующий день выпадет снег. Если на березе осталось много листьев, снег ляжет поздно.
Что можно делать 13 октября
В этот день девушки сжигали старую соломенную набивку в подушках и матрасах. Они верили, что так избавляют себя от порчи и сглаза. Также девушки стелили новую солому. Говорилось, что она впитывает солнечное тепло и земную силу. Мужчины 13 октября меняли соломенные подстилки на крыльце и в доме. Пожилые в этот день сжигали лапти, чтобы зима пришла быстрее. Сейчас солома тоже считается полезным предметом. Так, недавно ученые разработали технологию создания биотоплива из соломы, его можно использовать в качестве альтернативного источника энергии.
13 октября было принято купать детей на пороге. Говорилось, что это поможет защитить их от болезней зимой. Сам порог мыли, а потом окропляли святой водой — якобы это защищало от злых духов.
На Михаила было принято ходить в баню и париться, чтобы очистить себя от негатива. Сейчас многие любят это делать, причем независимо от даты. Однако нужно помнить, что с некоторыми диагнозами — например, гипертонической болезнью сердца, онкологическими заболеваниями, выраженным атеросклерозом кровеносных сосудов — ходить в баню нельзя.
Также считалось, что 13 октября можно воплощать идеи в жизнь — дела увенчаются успехом. Кроме того, в этот день старались совершить как можно больше добрых дел.
13 октября старались потрудиться. Люди верили: чем плодотворнее пройдет Григорьев день, тем благосклоннее будет судьба. Трудяги загадывали любое желание — говорилось, что оно обязательно исполнится.
Также в этот день старались проснуться не слишком поздно.
Что запрещено делать 13 октября
Ряд народных примет на 13 октября касался запретов.
Не советовали спать на старом постельном белье.
День считается неподходящим для серьезных дел, переговоров и заключения контрактов.
13 октября старались не ссориться, чтобы не навлечь на себя сложности.
Запрещалось жениться, говорилось, что день для этого не подходит.
Советовали 13 октября не ходить в грязной одежде, якобы это сулило несчастья.
Наши предки в этот день не ходили в лес, опасаясь, что злые духи не позволят им вернуться домой.
Гостей в этот день не приглашали, особенно незнакомцев — говорилось, что иначе покой покинет дом.
Запрещалось брать подарки от незнакомцев. Опасались, что они могут передать так свои неудачи, недуги и беды.
Нельзя было лениться.
Не принято было в этот день начинать ремонт.