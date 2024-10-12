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Народные приметы на 13 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Есть множество примет на 13 октября, в которые на Руси без сомнений верили. В современном мире многие не воспринимают суеверия всерьез, но узнать, чего старались избегать и чему пытались следовать наши предки, будет любопытно.

Айгуль Сабитова
Автор Погода Mail
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Источник: Legion-Media

13 октября в церковном календаре отмечен как день святого Михаила, митрополита Киевского и всея Руси. Он родился в Сирии, в 988 году прибыл к великому князю Владимиру. Был распространителем христианства и строил церкви. Именно митрополиту приписывают создание Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря.

В народном календаре дата отмечена как Михаил Соломенный, Печальница, День Григория и Михаила, Григорий Соломенный, Михайлов день, Григорьев день.

Приметы погоды 13 октября

По поверью, если в этот день выпал снег — зима придет не скоро. Если журавли улетели, а снегири пищат, то она, наоборот, будет ранней.

Много орехов, а грибов нет — она будет снежной и суровой. Гром сулил малоснежную и короткую зиму.

Если к 13 октября чисто вылиняли белки, а еж в этот день располагает свою нору с краю леса — жди мягкую зиму.

Утренний мороз на окнах сулит приход гостей. Первый сухой снег предвещает хорошее лето. Также он говорил о том, что скорой зимы можно не ждать. Если луна накануне туманная и мутная или бледная, 13 октября нужно ждать непогоду, если яркая и чистая — день будет погожим. Лучина горит неясно — к ненастью.

Если пошел дождь — на следующий день выпадет снег. Если на березе осталось много листьев, снег ляжет поздно.

Что можно делать 13 октября

В этот день девушки сжигали старую соломенную набивку в подушках и матрасах. Они верили, что так избавляют себя от порчи и сглаза. Также девушки стелили новую солому. Говорилось, что она впитывает солнечное тепло и земную силу. Мужчины 13 октября меняли соломенные подстилки на крыльце и в доме. Пожилые в этот день сжигали лапти, чтобы зима пришла быстрее. Сейчас солома тоже считается полезным предметом. Так, недавно ученые разработали технологию создания биотоплива из соломы, его можно использовать в качестве альтернативного источника энергии.

13 октября было принято купать детей на пороге. Говорилось, что это поможет защитить их от болезней зимой. Сам порог мыли, а потом окропляли святой водой — якобы это защищало от злых духов.

На Михаила было принято ходить в баню и париться, чтобы очистить себя от негатива. Сейчас многие любят это делать, причем независимо от даты. Однако нужно помнить, что с некоторыми диагнозами — например, гипертонической болезнью сердца, онкологическими заболеваниями, выраженным атеросклерозом кровеносных сосудов — ходить в баню нельзя.

Также считалось, что 13 октября можно воплощать идеи в жизнь — дела увенчаются успехом. Кроме того, в этот день старались совершить как можно больше добрых дел.

13 октября старались потрудиться. Люди верили: чем плодотворнее пройдет Григорьев день, тем благосклоннее будет судьба. Трудяги загадывали любое желание — говорилось, что оно обязательно исполнится.

Также в этот день старались проснуться не слишком поздно.

Что запрещено делать 13 октября

Ряд народных примет на 13 октября касался запретов.

  • Не советовали спать на старом постельном белье.

  • День считается неподходящим для серьезных дел, переговоров и заключения контрактов.

  • 13 октября старались не ссориться, чтобы не навлечь на себя сложности.

  • Запрещалось жениться, говорилось, что день для этого не подходит.

  • Советовали 13 октября не ходить в грязной одежде, якобы это сулило несчастья.

  • Наши предки в этот день не ходили в лес, опасаясь, что злые духи не позволят им вернуться домой.

  • Гостей в этот день не приглашали, особенно незнакомцев — говорилось, что иначе покой покинет дом.

  • Запрещалось брать подарки от незнакомцев. Опасались, что они могут передать так свои неудачи, недуги и беды.

  • Нельзя было лениться.

  • Не принято было в этот день начинать ремонт.