Народные приметы на 13 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день девушки сжигали старую соломенную набивку в подушках и матрасах. Они верили, что так избавляют себя от порчи и сглаза. Также девушки стелили новую солому. Говорилось, что она впитывает солнечное тепло и земную силу. Мужчины 13 октября меняли соломенные подстилки на крыльце и в доме. Пожилые в этот день сжигали лапти, чтобы зима пришла быстрее. Сейчас солома тоже считается полезным предметом. Так, недавно ученые разработали технологию создания биотоплива из соломы, его можно использовать в качестве альтернативного источника энергии.