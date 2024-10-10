Как укрывать гортензии на зиму: подробное руководство для садоводов

«Если крупнолистную гортензию укрывать вам не хочется, то можно на зиму ее аккуратно выкопать, поместить в горшок соответствующего размера и отправить на зимовку в прохладное темное помещение. Оно должно быть не слишком сухим, но и не слишком влажным. Что особенно важно — температура в таком помещении зимой не должна опускаться ниже +5 °C».