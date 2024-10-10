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Как укрывать гортензии на зиму: подробное руководство для садоводов

Это одни из самых красивых и популярных цветущих растений, радующие глаз пышными соцветиями в течение всего лета. Однако с наступлением холодов перед садоводами встает важный вопрос: как правильно укрывать гортензии на зиму, чтобы сохранить эти великолепные растения до следующего сезона? Своевременная подготовка и укрытие гортензий — ключевой фактор их успешной зимовки, особенно в регионах с суровым климатом.

Гортензия.
Источник: Shutterstock

В этой статье детально рассмотрим, как укрывать гортензии на зиму: от выбора оптимального времени и методов укрытия до особенностей ухода за разными видами этих растений. Вы узнаете, какие материалы лучше использовать для укрытия, как правильно подготовить растения к зимнему периоду и когда начинать снимать укрытие весной. Наши подробные рекомендации помогут вам сохранить гортензии в отличном состоянии и наслаждаться их роскошным цветением из года в год независимо от капризов природы.

Когда и в каких регионах России нужно укрывать гортензии на зиму

Время укрытия цветов напрямую зависит от климатических условий конкретного региона. Важно не укрывать растения слишком рано, чтобы они успели подготовиться к зиме естественным образом, но нужно и не опоздать с укрытием, чтобы защитить их от первых серьезных заморозков. Ниже подробный список регионов России с рекомендациями по времени укрытия гортензий.

1. Центральная Россия (Москва, Тверь, Ярославль, Владимир, Рязань).

  • Период укрытия: в конце октября — начале ноября.
  • Ориентир: после первых легких заморозков, но до установления стабильных отрицательных температур.
  • Средняя дневная температура: +5 °C и ниже.

2. Северо-Запад (Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород, Петрозаводск).

  • Период укрытия: середина — конец октября.
  • Ориентир: когда ночные температуры стабильно опускаются до 0 и ниже.
  • Учитывать высокую влажность региона при выборе материалов для укрытия.

3. Урал (Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Уфа).

  • Период укрытия: начало — середина октября.
  • Ориентир: после первого листопада, но до установления снежного покрова.
  • Обратить особое внимание на защиту от резких перепадов температур.

4. Сибирь (Новосибирск, Красноярск, Омск, Томск).

  • Период укрытия: конец сентября — начало октября.
  • Ориентир: когда ночные температуры стабильно опускаются до -5.
  • Использовать многослойное укрытие из-за суровости климата.

5. Дальний Восток (Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск).

  • Период укрытия: конец октября — начало ноября.
  • Ориентир: после окончания периода затяжных дождей.
  • Учитывать высокую влажность и риск выпревания при укрытии.

6. Поволжье (Казань, Самара, Нижний Новгород, Саратов).

  • Период укрытия: середина — конец октября.
  • Ориентир: когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже +5 °C.
  • Обратить внимание на защиту от ветров, характерных для региона.

7. Юг России (Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь).

  • Период укрытия: конец ноября — начало декабря.
  • Ориентир: после наступления устойчивых холодов, но до первых сильных заморозков.
  • В некоторых районах возможно легкое укрытие или его отсутствие для морозостойких видов.

Можно ли не укрывать гортензии на зиму

Мужчина обрезает гортензию.
Источник: Shutterstock

Вопрос о необходимости этого мероприятия не имеет однозначного ответа и зависит от нескольких ключевых факторов. Перечислим их.

1. Климатические условия региона.

  • В южных регионах России с мягкими зимами (Краснодарский край, Крым, побережье Черного моря) большинство видов гортензий могут зимовать без укрытия.
  • В регионах с умеренным климатом (средняя полоса России) некоторые виды гортензий могут зимовать без укрытия, но это рискованно.
  • В регионах с суровыми зимами (Сибирь, Урал, северные регионы) укрытие необходимо для всех видов гортензий.

2. Виды гортензии.

  • Метельчатая и древовидная гортензии более морозостойкие и могут выдерживать температуры до -30 без укрытия в некоторых случаях.
  • Крупнолистная и черешковая гортензии менее морозостойкие и требуют укрытия даже в регионах с умеренным климатом.

3. Возраст растения.

  • Молодые растения в первые два или три года после посадки рекомендуется укрывать даже в южных регионах для лучшей акклиматизации.
  • Взрослые, хорошо укоренившиеся растения более устойчивы к холодам.

4. Местоположение в саду.

  • Гортензии, посаженные в защищенных от ветра местах (например, у южной стены дома), лучше переносят зиму без укрытия.
  • Растения на открытых участках более уязвимы и нуждаются в защите.

5. Снежный покров.

  • В регионах с устойчивым снежным покровом гортензии могут зимовать под естественным снежным укрытием.
  • В случае малоснежных зим или при резких перепадах температур дополнительное укрытие необходимо.

6. Цели выращивания.

  • Если вы выращиваете гортензии для обильного цветения, лучше укрывать даже морозостойкие виды, чтобы сохранить цветочные почки.
  • Для декоративно-лиственных целей укрытие может быть менее критичным.

Важно запомнить, что укрытие защищает растения не только от мороза, но и от других неблагоприятных факторов:

  • зимнего иссушения (особенно актуально для вечнозеленых видов);
  • резких перепадов температур;
  • солнечных ожогов ранней весной;
  • механических повреждений от снега и льда.

Даже если климат вашего региона позволяет не укрывать гортензии, легкое укрытие послужит дополнительной страховкой от непредсказуемых погодных условий и поможет сохранить растения в лучшем состоянии до следующего сезона.

Что нужно сделать с гортензиями перед укрытием

Правильная подготовка цветов к зиме не менее важна, чем само защитное укрытие. Далее представлен подробный план действий.

1. Обрезка

Дачник обрезает гортензию.
Источник: Shutterstock

Для крупнолистных гортензий:

  • удалите только отцветшие соцветия, срезая их до первой пары здоровых почек;
  • не обрезайте побеги текущего года, так как на них формируются цветочные почки для следующего сезона;
  • аккуратно удалите все слабые, поврежденные и засохшие ветви.

Обрезка метельчатых и древовидных гортензий:

  • обрежьте побеги на ⅓ длины, оставляя три или четыре пары почек;
  • удалите все тонкие и слабые побеги у основания куста;
  • обрежьте все старые, одревесневшие ветви для омоложения куста.

Для черешковых гортензий:

  • удалите отмершие и слабые побеги;
  • основные лозы не обрезайте, так как они понадобятся для укрытия.

2. Очистка приствольного круга

Это предотвратит развитие грибковых заболеваний и появление вредителей. Подробные этапы работы:

  • тщательно уберите опавшие листья и другой растительный мусор вокруг куста;
  • удалите сорняки в радиусе 50—70 см от основания куста.

3. Влагозарядковый полив

Такое обильное увлажнение поможет растению лучше перенести зиму и предотвратит иссушение корней. Последовательность процесса:

  • за две или три недели до предполагаемого укрытия проведите обильный полив. Расход воды — 20—30 л на взрослый куст;
  • полив проводите в несколько приемов, чтобы вода хорошо впиталась.

4. Рыхление и мульчирование

Мульча защитит корневую систему от вымерзания и резких перепадов температур. Описание процесса:

  • осторожно взрыхлите почву вокруг куста на глубину 5—7 см, не повреждая корни;
  • замульчируйте приствольный круг торфом, перегноем или компостом слоем в 5—7 см;
  • для крупнолистных гортензий дополнительно добавьте слой сухих листьев (10—15 см).

5. Обработка фунгицидами

Далее представлены основные нюансы обработки:

  • для профилактики грибковых заболеваний опрыскайте растение раствором фунгицида;
  • обработку проводите в сухую погоду при температуре выше +5 °C;
  • не забудьте обработать и почву вокруг куста.

6. Подготовка каркаса (для крупнолистных и черешковых гортензий)

Это мероприятие облегчит процесс укрытия и защитит растение от повреждений снегом. Установите опоры вокруг куста (деревянные колышки, металлические прутья). Основные рекомендации для подготовки каркаса для гортензий:

  • высота опор должна быть на 10—15 см выше куста;
  • расстояние между опорами — 50—70 см.

7. Обработка от вредителей

Описание процесса:

  • осмотрите куст на наличие вредителей (тля, щитовка, паутинный клещ);
  • при необходимости обработайте инсектицидом;
  • особое внимание уделите местам соединения веток и пазухам листьев.

8. Раскисление почвы (для крупнолистных гортензий)

Это мероприятие поможет декоративному растению лучше усваивать питательные вещества весной. Последовательность действий:

  • если почва кислая, внесите доломитовую муку или известь-пушонку (100—150 г на 1 кв. м);
  • тщательно перекопайте землю.

9. Подвязка побегов (для метельчатых и древовидных гортензий)

Это предотвратит разлом веток под тяжестью снега. Подробные этапы работы:

  • свяжите побеги в несколько пучков, направляя их вверх;
  • используйте мягкий материал (джутовый шпагат, специальные садовые повязки).

Выполнение этих подготовительных мероприятий значительно повысит шансы гортензий на успешную зимовку и обильное цветение в следующем сезоне.

Как и чем можно укрыть гортензии

Прикрытый кус гортензии.
Источник: Shutterstock

Методы укрытия гортензий могут различаться в зависимости от вида растения и климатических условий. Далее подробно рассмотрим особенности укрытия разных видов гортензий.

1. Крупнолистная гортензия (Hydrangea macrophylla)

Эти гортензии наиболее чувствительны к морозам и требуют тщательного укрытия. Процесс укрытия проводят в несколько этапов.

1. Первый слой защиты:

  • оберните куст мягким дышащим материалом (спанбондом, лутрасилом, агроволокном);
  • начинайте обматывать от основания куста, постепенно поднимаясь;
  • не натягивайте материал слишком туго, чтобы не повредить ветви;
  • закрепите материал мягкой веревкой или специальными клипсами.

2. Создание каркаса:

  • установите вокруг куста каркас из деревянных реек или металлических прутьев;
  • высота каркаса должна быть на 10—15 см выше куста;
  • расстояние между опорами — 50—70 см;
  • соедините верхние части опор горизонтальными планками для прочности.

3. Основное укрытие:

  • оберните каркас плотным укрывным материалом (агроволокном плотностью 60 г на 1 кв. м или выше);
  • материал должен свободно свисать до земли, образуя шатер;
  • закрепите края материала на земле, присыпав их почвой или придавив камнями;
  • оставьте небольшие вентиляционные отверстия снизу для циркуляции воздуха.

4. Защита от осадков:

  • сверху накройте конструкцию водонепроницаемым материалом (пленкой или рубероидом);
  • пленку натяните с небольшим уклоном для стока воды;
  • оставьте зазор между пленкой и агроволокном для вентиляции (5—10 см).

5. Дополнительная защита:

  • в регионах с очень суровыми зимами внутрь укрытия можно поместить лапник или сухие листья;
  • основание куста дополнительно окучьте торфом или перегноем на высоту 20—30 см.

2. Метельчатая гортензия (Hydrangea paniculata)

Этот вид более морозостойкий, но также нуждается в защите, особенно в регионах с суровыми зимами.

1. Подготовка куста:

  • свяжите ветви в несколько пучков, направляя их вверх;
  • используйте мягкий материал (джутовый шпагат, специальные садовые повязки).

2. Окучивание:

  • окучивайте основание куста на высоту 25—30 см сухой землей, торфом или перегноем. Это защитит корневую систему и нижнюю часть побегов.

3. Укрытие лапником:

  • обложите куст еловым лапником, начиная снизу;
  • лапник должен покрывать куст полностью, образуя подобие шатра.

4. Дополнительное укрытие (для регионов с суровыми зимами):

  • поверх лапника накиньте агроволокно или мешковину;
  • закрепите материал так, чтобы его не сорвало ветром;
  • при сильных морозах можно дополнительно укрыть пленкой, оставляя вентиляционные отверстия.

3. Древовидная гортензия (Hydrangea arborescens)

Самый морозостойкий вид, который часто не требует укрытия. Однако в регионах с суровыми зимами рекомендуется создать защитный барьер.

1. Окучивание:

  • окучивайте основание куста на высоту 20—30 см сухой землей или торфом. Это защитит корневую систему и основания побегов.

2. Мульчирование:

  • замульчируйте приствольный круг слоем в 10—15 см;
  • используйте органическую мульчу: опилки, сухие листья, компост.

3. Легкое укрытие (для регионов с суровыми зимами):

  • накройте куст агроволокном или мешковиной;
  • материал должен свободно облегать растение, не сдавливая ветви;
  • закрепите края материала на земле, чтобы его не сдуло ветром.

4. Защита от снеголома:

  • при необходимости подвяжите основные ветви к опорам. Это предотвратит их обламывание под тяжестью снега.

4. Черешковая гортензия (Hydrangea petiolaris)

Этот вид требует особого подхода из-за своей вьющейся природы.

1. Снятие с опоры:

  • осторожно снимите лозы с опоры, если это возможно;
  • будьте аккуратны, чтобы не повредить побеги и почки.

2. Укладка на землю:

  • уложите лозы на землю, предварительно подстелив лапник или сухие листья;
  • расправьте побеги так, чтобы они не перекручивались.

3. Первый слой укрытия:

  • накройте уложенные побеги лапником или сухими листьями;
  • слой должен быть достаточно толстым (15—20 см).

4. Основное укрытие:

  • сверху накройте агроволокном или мешковиной;
  • материал должен полностью закрывать растение и часть прилегающей земли.

5. Защита от осадков:

  • при необходимости накройте конструкцию пленкой или рубероидом;
  • оставьте вентиляционные отверстия для предотвращения выпревания.

6. Дополнительная защита основания:

  • окучивайте основание куста торфом или перегноем на высоту 20—25 см. Это защитит корневую систему и нижнюю часть стебля.

Общие рекомендации по укрытию гортензий

Дачник укрывает гортензию, присыпанную листвой.
Источник: Shutterstock

Помните, что правильное укрытие цветов — это искусство, требующее учета многих факторов. С опытом вы научитесь подбирать оптимальный способ укрытия для каждого растения в вашем саду. Основные рекомендации:

  • выбирайте сухой безветренный день для укрытия растений;
  • перед укрытием убедитесь, что растение и почва вокруг него сухие;
  • не укрывайте гортензии слишком рано, дождитесь установления стабильных отрицательных температур;
  • обеспечьте хорошую вентиляцию внутри укрытия для предотвращения выпревания и развития грибковых заболеваний;
  • регулярно проверяйте состояние укрытия в течение зимы, особенно после сильных снегопадов или оттепелей;
  • при использовании пленки или других водонепроницаемых материалов обязательно оставляйте зазоры для вентиляции;
  • в регионах с неустойчивым снежным покровом дополнительно набрасывайте снег на укрытие для лучшей теплоизоляции.

Когда снимать укрытие с гортензий весной

Дачник укрывает куст гортензии.
Источник: Shutterstock

Правильное время для снятия укрытия не менее важно, чем его установка. Преждевременное раскрытие может привести к повреждению молодых побегов возвратными заморозками, а слишком позднее — к выпреванию растения. Ниже основные правила и рекомендации.

1. Ориентация на температуру:

  • начинайте постепенно снимать укрытие, когда среднесуточная температура устойчиво установится выше +5 °C;
  • не спешите полностью открывать растения при первом потеплении, так как возможны возвратные заморозки.

2. Поэтапное снятие укрытия:

  • сначала снимите верхний слой (пленку или другой водонепроницаемый материал);
  • оставьте нетканый материал (агроволокно, лутрасил) для защиты от солнечных ожогов и возможных заморозков;
  • полностью уберите укрытие, когда минует угроза ночных заморозков (обычно в середине — конце апреля, зависит от региона).

3. Наблюдение за погодой:

  • следите за прогнозом погоды и будьте готовы вернуть укрытие при угрозе заморозков;
  • в солнечные теплые дни оставляйте укрытие открытым, а на ночь снова укрывайте растения.

4. Ориентация на состояние почек:

  • внимательно следите за состоянием почек на гортензиях;
  • если почки начали набухать и раскрываться, это сигнал к тому, что пора снимать укрытие;
  • однако будьте готовы защитить раскрывающиеся почки от возможных заморозков.

5. Учет микроклимата:

  • растения, расположенные у южных стен или в защищенных местах, можно раскрывать раньше;
  • гортензии на открытых участках требуют более длительной защиты.

6. Постепенная адаптация:

  • после снятия укрытия не оставляйте растения сразу под прямыми солнечными лучами;
  • используйте притенение (например, мешковину или редкую сетку) в течение нескольких дней для постепенной адаптации.

7. Проверка состояния растения:

  • после снятия укрытия внимательно осмотрите растение;
  • удалите поврежденные, засохшие или заплесневелые части;
  • при необходимости проведите санитарную обрезку.

8. Первый полив и подкормка:

  • после полного снятия укрытия проведите обильный полив гортензий;
  • внесите первую весеннюю подкормку комплексным удобрением с преобладанием азота для стимуляции роста.

Помните, что сроки снятия укрытия могут значительно варьироваться в зависимости от региона и конкретных погодных условий в этом году. Всегда ориентируйтесь на местный климат и состояние ваших растений.

Комментарий эксперта

В преддверии зимнего сезона многие садоводы задаются вопросом о правильной подготовке растений к холодам. Мы обратились за советом к Анастасии Огор, создателю группы во ВКонтакте «Огород на диване». Анастасия поделилась своим опытом и рассказала о нюансах зимовки различных видов гортензий.

«Я очень часто слышу о том, как многие мучаются с подготовкой растений к зиме. Строят какие-то невероятные конструкции для укрытия цветов, выкапывают. Как принято говорить, устраивают пляски с бубнами. Но всегда ли они нужны?», — задается вопросом Анастасия Огор.

По словам эксперта, многое зависит от региона и особенностей участка. Она пояснила, что в более северных регионах для многих растений необходимы укрытия, тогда как в средней полосе часто можно обойтись без них.

«Я живу в Ярославской области, в городе Переславле-Залесском. На моем участке растут розы и гортензии, которые никогда не укрывали на зиму, при этом они прекрасно цветут каждый год. Хотя и в этом случае есть ряд нюансов», — поделилась Анастасия своим опытом.

Эксперт выделила три вида гортензий: древовидные, метельчатые и крупнолистные. Она рассказала, что древовидные и метельчатые прекрасно зимуют без укрытия, так как почки у них появляются весной на новых побегах. По этой же причине Анастасия рекомендует проводить обрезку этих видов гортензий осенью.

«С крупнолистными гортензиями дело обстоит немного сложнее. Почки у них закладываются на побегах прошлого года, поэтому их очень важно сохранить», — отметила Анастасия.

Она подчеркнула, что крупнолистная гортензия нежная и теплолюбивая, ее обязательно нужно укрывать на зиму, желательно в несколько слоев.

«Если ее не укрывать, то она все равно перезимует, однако цветения в этом случае мы не увидим», — предупредила эксперт.

В заключение Анастасия Огор предложила альтернативный вариант для тех, кто не хочет укрывать крупнолистную гортензию:

«Если крупнолистную гортензию укрывать вам не хочется, то можно на зиму ее аккуратно выкопать, поместить в горшок соответствующего размера и отправить на зимовку в прохладное темное помещение. Оно должно быть не слишком сухим, но и не слишком влажным. Что особенно важно — температура в таком помещении зимой не должна опускаться ниже +5 °C».

Памятка для садовода: как укрывать гортензии на зиму

Гортензия, припорошенная снегом.
Источник: Shutterstock

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить ваши гортензии в отличном состоянии и наслаждаться их пышным цветением каждый год. Помните, что уход за гортензиями — это процесс, требующий внимания и заботы, но результат — роскошные цветущие кусты.

1. Определите оптимальное время укрытия для вашего региона, ориентируясь на установление стабильных отрицательных температур.

2. Проведите предварительную подготовку:

  • обрезку (в зависимости от вида гортензии);
  • очистку приствольного круга;
  • влагозарядковый полив;
  • мульчирование почвы.

3. Выберите метод укрытия в зависимости от вида гортензии:

  • крупнолистная — многослойное укрытие с каркасом;
  • метельчатая — окучивание и укрытие лапником;
  • древовидная — легкое укрытие или только окучивание;
  • черешковая — укладка на землю и многослойное укрытие.

4. Используйте дышащие материалы для укрытия, избегая создания парникового эффекта:

  • агроволокно;
  • лутрасил;
  • мешковина;
  • лапник.

5. Обеспечьте защиту от грызунов, добавляя отпугивающие средства или используя мелкую сетку у основания куста.

6. Создайте вентиляцию внутри укрытия для предотвращения выпревания.

7. Регулярно проверяйте состояние укрытия в течение зимы, особенно после сильных снегопадов или оттепелей.

8. Весной постепенно снимайте укрытие, ориентируясь на погодные условия и состояние растения.

9. После снятия укрытия внимательно осмотрите растение и при необходимости проведите санитарную обрезку.

10. Будьте готовы к возвратным заморозкам и держите укрывной материал под рукой до установления стабильного тепла.

Автор: Александра Овсяник

Эксперт: Анастасия Огор, создатель группы во ВКонтакте «Огород на диване»