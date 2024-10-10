Как укрывать гортензии на зиму: подробное руководство для садоводов

В этой статье детально рассмотрим, как укрывать гортензии на зиму: от выбора оптимального времени и методов укрытия до особенностей ухода за разными видами этих растений. Вы узнаете, какие материалы лучше использовать для укрытия, как правильно подготовить растения к зимнему периоду и когда начинать снимать укрытие весной. Наши подробные рекомендации помогут вам сохранить гортензии в отличном состоянии и наслаждаться их роскошным цветением из года в год независимо от капризов природы.
Когда и в каких регионах России нужно укрывать гортензии на зиму
Время укрытия цветов напрямую зависит от климатических условий конкретного региона. Важно не укрывать растения слишком рано, чтобы они успели подготовиться к зиме естественным образом, но нужно и не опоздать с укрытием, чтобы защитить их от первых серьезных заморозков. Ниже подробный список регионов России с рекомендациями по времени укрытия гортензий.
1. Центральная Россия (Москва, Тверь, Ярославль, Владимир, Рязань).
- Период укрытия: в конце октября — начале ноября.
- Ориентир: после первых легких заморозков, но до установления стабильных отрицательных температур.
- Средняя дневная температура: +5 °C и ниже.
2. Северо-Запад (Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород, Петрозаводск).
- Период укрытия: середина — конец октября.
- Ориентир: когда ночные температуры стабильно опускаются до 0 и ниже.
- Учитывать высокую влажность региона при выборе материалов для укрытия.
3. Урал (Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Уфа).
- Период укрытия: начало — середина октября.
- Ориентир: после первого листопада, но до установления снежного покрова.
- Обратить особое внимание на защиту от резких перепадов температур.
4. Сибирь (Новосибирск, Красноярск, Омск, Томск).
- Период укрытия: конец сентября — начало октября.
- Ориентир: когда ночные температуры стабильно опускаются до -5.
- Использовать многослойное укрытие из-за суровости климата.
5. Дальний Восток (Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск).
- Период укрытия: конец октября — начало ноября.
- Ориентир: после окончания периода затяжных дождей.
- Учитывать высокую влажность и риск выпревания при укрытии.
6. Поволжье (Казань, Самара, Нижний Новгород, Саратов).
- Период укрытия: середина — конец октября.
- Ориентир: когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже +5 °C.
- Обратить внимание на защиту от ветров, характерных для региона.
7. Юг России (Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь).
- Период укрытия: конец ноября — начало декабря.
- Ориентир: после наступления устойчивых холодов, но до первых сильных заморозков.
- В некоторых районах возможно легкое укрытие или его отсутствие для морозостойких видов.
Можно ли не укрывать гортензии на зиму
Вопрос о необходимости этого мероприятия не имеет однозначного ответа и зависит от нескольких ключевых факторов. Перечислим их.
1. Климатические условия региона.
- В южных регионах России с мягкими зимами (Краснодарский край, Крым, побережье Черного моря) большинство видов гортензий могут зимовать без укрытия.
- В регионах с умеренным климатом (средняя полоса России) некоторые виды гортензий могут зимовать без укрытия, но это рискованно.
- В регионах с суровыми зимами (Сибирь, Урал, северные регионы) укрытие необходимо для всех видов гортензий.
2. Виды гортензии.
- Метельчатая и древовидная гортензии более морозостойкие и могут выдерживать температуры до -30 без укрытия в некоторых случаях.
- Крупнолистная и черешковая гортензии менее морозостойкие и требуют укрытия даже в регионах с умеренным климатом.
3. Возраст растения.
- Молодые растения в первые два или три года после посадки рекомендуется укрывать даже в южных регионах для лучшей акклиматизации.
- Взрослые, хорошо укоренившиеся растения более устойчивы к холодам.
4. Местоположение в саду.
- Гортензии, посаженные в защищенных от ветра местах (например, у южной стены дома), лучше переносят зиму без укрытия.
- Растения на открытых участках более уязвимы и нуждаются в защите.
5. Снежный покров.
- В регионах с устойчивым снежным покровом гортензии могут зимовать под естественным снежным укрытием.
- В случае малоснежных зим или при резких перепадах температур дополнительное укрытие необходимо.
6. Цели выращивания.
- Если вы выращиваете гортензии для обильного цветения, лучше укрывать даже морозостойкие виды, чтобы сохранить цветочные почки.
- Для декоративно-лиственных целей укрытие может быть менее критичным.
Важно запомнить, что укрытие защищает растения не только от мороза, но и от других неблагоприятных факторов:
- зимнего иссушения (особенно актуально для вечнозеленых видов);
- резких перепадов температур;
- солнечных ожогов ранней весной;
- механических повреждений от снега и льда.
Что нужно сделать с гортензиями перед укрытием
Правильная подготовка цветов к зиме не менее важна, чем само защитное укрытие. Далее представлен подробный план действий.
1. Обрезка
Для крупнолистных гортензий:
- удалите только отцветшие соцветия, срезая их до первой пары здоровых почек;
- не обрезайте побеги текущего года, так как на них формируются цветочные почки для следующего сезона;
- аккуратно удалите все слабые, поврежденные и засохшие ветви.
Обрезка метельчатых и древовидных гортензий:
Для черешковых гортензий:
- удалите отмершие и слабые побеги;
- основные лозы не обрезайте, так как они понадобятся для укрытия.
2. Очистка приствольного круга
Это предотвратит развитие грибковых заболеваний и появление вредителей. Подробные этапы работы:
- тщательно уберите опавшие листья и другой растительный мусор вокруг куста;
- удалите сорняки в радиусе 50—70 см от основания куста.
3. Влагозарядковый полив
Такое обильное увлажнение поможет растению лучше перенести зиму и предотвратит иссушение корней. Последовательность процесса:
- за две или три недели до предполагаемого укрытия проведите обильный полив. Расход воды — 20—30 л на взрослый куст;
- полив проводите в несколько приемов, чтобы вода хорошо впиталась.
4. Рыхление и мульчирование
Мульча защитит корневую систему от вымерзания и резких перепадов температур. Описание процесса:
- осторожно взрыхлите почву вокруг куста на глубину 5—7 см, не повреждая корни;
- замульчируйте приствольный круг торфом, перегноем или компостом слоем в 5—7 см;
- для крупнолистных гортензий дополнительно добавьте слой сухих листьев (10—15 см).
5. Обработка фунгицидами
Далее представлены основные нюансы обработки:
- для профилактики грибковых заболеваний опрыскайте растение раствором фунгицида;
- обработку проводите в сухую погоду при температуре выше +5 °C;
- не забудьте обработать и почву вокруг куста.
6. Подготовка каркаса (для крупнолистных и черешковых гортензий)
Это мероприятие облегчит процесс укрытия и защитит растение от повреждений снегом. Установите опоры вокруг куста (деревянные колышки, металлические прутья). Основные рекомендации для подготовки каркаса для гортензий:
- высота опор должна быть на 10—15 см выше куста;
- расстояние между опорами — 50—70 см.
7. Обработка от вредителей
Описание процесса:
- осмотрите куст на наличие вредителей (тля, щитовка, паутинный клещ);
- при необходимости обработайте инсектицидом;
- особое внимание уделите местам соединения веток и пазухам листьев.
8. Раскисление почвы (для крупнолистных гортензий)
Это мероприятие поможет декоративному растению лучше усваивать питательные вещества весной. Последовательность действий:
- если почва кислая, внесите доломитовую муку или известь-пушонку (100—150 г на 1 кв. м);
- тщательно перекопайте землю.
9. Подвязка побегов (для метельчатых и древовидных гортензий)
Это предотвратит разлом веток под тяжестью снега. Подробные этапы работы:
- свяжите побеги в несколько пучков, направляя их вверх;
- используйте мягкий материал (джутовый шпагат, специальные садовые повязки).
Как и чем можно укрыть гортензии
Методы укрытия гортензий могут различаться в зависимости от вида растения и климатических условий. Далее подробно рассмотрим особенности укрытия разных видов гортензий.
1. Крупнолистная гортензия (Hydrangea macrophylla)
Эти гортензии наиболее чувствительны к морозам и требуют тщательного укрытия. Процесс укрытия проводят в несколько этапов.
1. Первый слой защиты:
- оберните куст мягким дышащим материалом (спанбондом, лутрасилом, агроволокном);
- начинайте обматывать от основания куста, постепенно поднимаясь;
- не натягивайте материал слишком туго, чтобы не повредить ветви;
- закрепите материал мягкой веревкой или специальными клипсами.
2. Создание каркаса:
- установите вокруг куста каркас из деревянных реек или металлических прутьев;
- высота каркаса должна быть на 10—15 см выше куста;
- расстояние между опорами — 50—70 см;
- соедините верхние части опор горизонтальными планками для прочности.
3. Основное укрытие:
- оберните каркас плотным укрывным материалом (агроволокном плотностью 60 г на 1 кв. м или выше);
- материал должен свободно свисать до земли, образуя шатер;
- закрепите края материала на земле, присыпав их почвой или придавив камнями;
- оставьте небольшие вентиляционные отверстия снизу для циркуляции воздуха.
4. Защита от осадков:
- сверху накройте конструкцию водонепроницаемым материалом (пленкой или рубероидом);
- пленку натяните с небольшим уклоном для стока воды;
- оставьте зазор между пленкой и агроволокном для вентиляции (5—10 см).
5. Дополнительная защита:
- в регионах с очень суровыми зимами внутрь укрытия можно поместить лапник или сухие листья;
- основание куста дополнительно окучьте торфом или перегноем на высоту 20—30 см.
2. Метельчатая гортензия (Hydrangea paniculata)
Этот вид более морозостойкий, но также нуждается в защите, особенно в регионах с суровыми зимами.
1. Подготовка куста:
- свяжите ветви в несколько пучков, направляя их вверх;
- используйте мягкий материал (джутовый шпагат, специальные садовые повязки).
2. Окучивание:
- окучивайте основание куста на высоту 25—30 см сухой землей, торфом или перегноем. Это защитит корневую систему и нижнюю часть побегов.
3. Укрытие лапником:
- обложите куст еловым лапником, начиная снизу;
- лапник должен покрывать куст полностью, образуя подобие шатра.
4. Дополнительное укрытие (для регионов с суровыми зимами):
- поверх лапника накиньте агроволокно или мешковину;
- закрепите материал так, чтобы его не сорвало ветром;
- при сильных морозах можно дополнительно укрыть пленкой, оставляя вентиляционные отверстия.
3. Древовидная гортензия (Hydrangea arborescens)
Самый морозостойкий вид, который часто не требует укрытия. Однако в регионах с суровыми зимами рекомендуется создать защитный барьер.
1. Окучивание:
- окучивайте основание куста на высоту 20—30 см сухой землей или торфом. Это защитит корневую систему и основания побегов.
2. Мульчирование:
- замульчируйте приствольный круг слоем в 10—15 см;
- используйте органическую мульчу: опилки, сухие листья, компост.
3. Легкое укрытие (для регионов с суровыми зимами):
- накройте куст агроволокном или мешковиной;
- материал должен свободно облегать растение, не сдавливая ветви;
- закрепите края материала на земле, чтобы его не сдуло ветром.
4. Защита от снеголома:
- при необходимости подвяжите основные ветви к опорам. Это предотвратит их обламывание под тяжестью снега.
4. Черешковая гортензия (Hydrangea petiolaris)
Этот вид требует особого подхода из-за своей вьющейся природы.
1. Снятие с опоры:
- осторожно снимите лозы с опоры, если это возможно;
- будьте аккуратны, чтобы не повредить побеги и почки.
2. Укладка на землю:
- уложите лозы на землю, предварительно подстелив лапник или сухие листья;
- расправьте побеги так, чтобы они не перекручивались.
3. Первый слой укрытия:
- накройте уложенные побеги лапником или сухими листьями;
- слой должен быть достаточно толстым (15—20 см).
4. Основное укрытие:
- сверху накройте агроволокном или мешковиной;
- материал должен полностью закрывать растение и часть прилегающей земли.
5. Защита от осадков:
- при необходимости накройте конструкцию пленкой или рубероидом;
- оставьте вентиляционные отверстия для предотвращения выпревания.
6. Дополнительная защита основания:
- окучивайте основание куста торфом или перегноем на высоту 20—25 см. Это защитит корневую систему и нижнюю часть стебля.
Общие рекомендации по укрытию гортензий
Помните, что правильное укрытие цветов — это искусство, требующее учета многих факторов. С опытом вы научитесь подбирать оптимальный способ укрытия для каждого растения в вашем саду. Основные рекомендации:
- выбирайте сухой безветренный день для укрытия растений;
- перед укрытием убедитесь, что растение и почва вокруг него сухие;
- не укрывайте гортензии слишком рано, дождитесь установления стабильных отрицательных температур;
- обеспечьте хорошую вентиляцию внутри укрытия для предотвращения выпревания и развития грибковых заболеваний;
- регулярно проверяйте состояние укрытия в течение зимы, особенно после сильных снегопадов или оттепелей;
- при использовании пленки или других водонепроницаемых материалов обязательно оставляйте зазоры для вентиляции;
- в регионах с неустойчивым снежным покровом дополнительно набрасывайте снег на укрытие для лучшей теплоизоляции.
Когда снимать укрытие с гортензий весной
Правильное время для снятия укрытия не менее важно, чем его установка. Преждевременное раскрытие может привести к повреждению молодых побегов возвратными заморозками, а слишком позднее — к выпреванию растения. Ниже основные правила и рекомендации.
1. Ориентация на температуру:
- начинайте постепенно снимать укрытие, когда среднесуточная температура устойчиво установится выше +5 °C;
- не спешите полностью открывать растения при первом потеплении, так как возможны возвратные заморозки.
2. Поэтапное снятие укрытия:
- сначала снимите верхний слой (пленку или другой водонепроницаемый материал);
- оставьте нетканый материал (агроволокно, лутрасил) для защиты от солнечных ожогов и возможных заморозков;
- полностью уберите укрытие, когда минует угроза ночных заморозков (обычно в середине — конце апреля, зависит от региона).
3. Наблюдение за погодой:
- следите за прогнозом погоды и будьте готовы вернуть укрытие при угрозе заморозков;
- в солнечные теплые дни оставляйте укрытие открытым, а на ночь снова укрывайте растения.
4. Ориентация на состояние почек:
- внимательно следите за состоянием почек на гортензиях;
- если почки начали набухать и раскрываться, это сигнал к тому, что пора снимать укрытие;
- однако будьте готовы защитить раскрывающиеся почки от возможных заморозков.
5. Учет микроклимата:
- растения, расположенные у южных стен или в защищенных местах, можно раскрывать раньше;
- гортензии на открытых участках требуют более длительной защиты.
6. Постепенная адаптация:
- после снятия укрытия не оставляйте растения сразу под прямыми солнечными лучами;
- используйте притенение (например, мешковину или редкую сетку) в течение нескольких дней для постепенной адаптации.
7. Проверка состояния растения:
- после снятия укрытия внимательно осмотрите растение;
- удалите поврежденные, засохшие или заплесневелые части;
- при необходимости проведите санитарную обрезку.
8. Первый полив и подкормка:
- после полного снятия укрытия проведите обильный полив гортензий;
- внесите первую весеннюю подкормку комплексным удобрением с преобладанием азота для стимуляции роста.
Помните, что сроки снятия укрытия могут значительно варьироваться в зависимости от региона и конкретных погодных условий в этом году. Всегда ориентируйтесь на местный климат и состояние ваших растений.
Комментарий эксперта
В преддверии зимнего сезона многие садоводы задаются вопросом о правильной подготовке растений к холодам. Мы обратились за советом к Анастасии Огор, создателю группы во ВКонтакте «Огород на диване». Анастасия поделилась своим опытом и рассказала о нюансах зимовки различных видов гортензий.
«Я очень часто слышу о том, как многие мучаются с подготовкой растений к зиме. Строят какие-то невероятные конструкции для укрытия цветов, выкапывают. Как принято говорить, устраивают пляски с бубнами. Но всегда ли они нужны?», — задается вопросом Анастасия Огор.
По словам эксперта, многое зависит от региона и особенностей участка. Она пояснила, что в более северных регионах для многих растений необходимы укрытия, тогда как в средней полосе часто можно обойтись без них.
«Я живу в Ярославской области, в городе Переславле-Залесском. На моем участке растут розы и гортензии, которые никогда не укрывали на зиму, при этом они прекрасно цветут каждый год. Хотя и в этом случае есть ряд нюансов», — поделилась Анастасия своим опытом.
Эксперт выделила три вида гортензий: древовидные, метельчатые и крупнолистные. Она рассказала, что древовидные и метельчатые прекрасно зимуют без укрытия, так как почки у них появляются весной на новых побегах. По этой же причине Анастасия рекомендует проводить обрезку этих видов гортензий осенью.
«С крупнолистными гортензиями дело обстоит немного сложнее. Почки у них закладываются на побегах прошлого года, поэтому их очень важно сохранить», — отметила Анастасия.
Она подчеркнула, что крупнолистная гортензия нежная и теплолюбивая, ее обязательно нужно укрывать на зиму, желательно в несколько слоев.
«Если ее не укрывать, то она все равно перезимует, однако цветения в этом случае мы не увидим», — предупредила эксперт.
В заключение Анастасия Огор предложила альтернативный вариант для тех, кто не хочет укрывать крупнолистную гортензию:
«Если крупнолистную гортензию укрывать вам не хочется, то можно на зиму ее аккуратно выкопать, поместить в горшок соответствующего размера и отправить на зимовку в прохладное темное помещение. Оно должно быть не слишком сухим, но и не слишком влажным. Что особенно важно — температура в таком помещении зимой не должна опускаться ниже +5 °C».
Памятка для садовода: как укрывать гортензии на зиму
Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить ваши гортензии в отличном состоянии и наслаждаться их пышным цветением каждый год. Помните, что уход за гортензиями — это процесс, требующий внимания и заботы, но результат — роскошные цветущие кусты.
1. Определите оптимальное время укрытия для вашего региона, ориентируясь на установление стабильных отрицательных температур.
2. Проведите предварительную подготовку:
- обрезку (в зависимости от вида гортензии);
- очистку приствольного круга;
- влагозарядковый полив;
- мульчирование почвы.
3. Выберите метод укрытия в зависимости от вида гортензии:
- крупнолистная — многослойное укрытие с каркасом;
- метельчатая — окучивание и укрытие лапником;
- древовидная — легкое укрытие или только окучивание;
- черешковая — укладка на землю и многослойное укрытие.
4. Используйте дышащие материалы для укрытия, избегая создания парникового эффекта:
- агроволокно;
- лутрасил;
- мешковина;
- лапник.
5. Обеспечьте защиту от грызунов, добавляя отпугивающие средства или используя мелкую сетку у основания куста.
6. Создайте вентиляцию внутри укрытия для предотвращения выпревания.
7. Регулярно проверяйте состояние укрытия в течение зимы, особенно после сильных снегопадов или оттепелей.
8. Весной постепенно снимайте укрытие, ориентируясь на погодные условия и состояние растения.
9. После снятия укрытия внимательно осмотрите растение и при необходимости проведите санитарную обрезку.
10. Будьте готовы к возвратным заморозкам и держите укрывной материал под рукой до установления стабильного тепла.
Автор: Александра Овсяник
Эксперт: Анастасия Огор, создатель группы во ВКонтакте «Огород на диване»