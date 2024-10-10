Ученые объяснили необычное поведение урагана «Милтон»

При этом ураганы, направляющиеся в сторону Европы, встречаются несколько чаще, но обычно они теряют большую часть своей силы, прежде чем достигают континента. При нагревании планеты такие регионы, как Западная Европа, могут испытывать на себе большее воздействие тропических циклонов, чем это было в прошлом.