Ученые объяснили необычное поведение урагана «Милтон»

По данным ученого Национального центра атмосферных явлений Розимар Риос-Берриос, «Милтон» сформировался над Центральной Америкой и является всего лишь 18-м ураганом с 1851 года.
Эксперт связала высокие температуры океана с быстрым усилением ураганов. Скорость ветра «Милтона» увеличилась до 150 километров в час за один день. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы связать изменения в траектории штормов с конкретными последствиями изменения климата.
Отмечалось также, что система низкого давления в верхних слоях атмосферы выталкивает «Милтон» через Мексиканский залив с юго-запада на северо-восток. Более крупные атмосферные потоки будут способствовать возникновению ураганов. По мере того, как планета нагревается, потенциально наблюдаются изменения в крупномасштабных механизмах управления струйным течением.
При этом ураганы, направляющиеся в сторону Европы, встречаются несколько чаще, но обычно они теряют большую часть своей силы, прежде чем достигают континента. При нагревании планеты такие регионы, как Западная Европа, могут испытывать на себе большее воздействие тропических циклонов, чем это было в прошлом.